DC Universe ha rilasciato quest'oggi il primo teaser trailer di Doom Patrol, la nuova serie tv in live action ambientata nell'universo DC Comics.

Con il rilascio del teaser trailer, il network di proprietà Warner Bros Television ha anche svelato la data relativa alla premiere, nonchè il poster ufficiale, con Brendan Fraser protagonista assoluto. La messa in onda è pertanto attesa per il prossimo 15 febbraio 2019.

Doom Patrol sarà sviluppato da Jeremy Carver. In cabina di produzione Greg Berlanti e Geoff Johns. Nel cast Diane Guerrero (Crazy Jane), April Bowlby (Elasti Woman), Jake Michaels (Robotman), Dwain Murphy, Bruno Bichir (Dr. Niles Caulder), Joivan Wade (Cyborg), Brendan Fraser (Robotman), Alan Tudyk (Mr. Nobody), Timothy Dalton (The Chief), Matt Bomer (Negative Man).

I fumetti Doom Patrol sono stati creati da Bob Haney e Arnold Drake nel 1963. Il gruppo chiamato Doom Patrol è costituito da persone emarginate dal mondo dopo aver subito degli incidenti che hanno donato loro incredibili poteri, ma anche malformazioni spaventose. Tra i membri noti del Doom Patrol spiccano i nomi di Robotman, Negative Man, Elasti-Girl e Crazy Jane. Nello show Cyborg avrà il compito di affidare alla Doom Patrol un compito che cambierà per sempre la loro vita.

La serie sarà distribuito su DC Universe dal 15 febbraio 2019.