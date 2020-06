Poster e sinossi dei primi episodi di Perry Mason

Chapter one andrà in onda il 21 giugno. La storia è ambientata a Los Angeles nel 1931. Dopo una sgradevole indagine che riguarda un famoso comico, Perry Mason (Matthew Rhys) – un investigatore privato che fatica a sbarcare il lunario – e il suo braccio destro Pete Strickland (Shwa Whigham) vengono assunti dall’avvocato E.B. Jonathan (John Lithgow), il mentore di Perry, per risolvere un caso che lascia perplessi: il brutale rapimento di un bambino di un anno, Charlie Dodson, i cui genitori Matthew (Nate Corddry) ed Emily (Gayle Rankin) hanno ricevuto la richiesta di un riscatto a quota 100.000 dollari. Dopo aver incontrato Herman Baggerly (Robert Patrick), un anziano miliardario nella chiesa dei Dodson, Perry, E.B., e la segretaria Della Street (Juliet Rylance) si chiedono perché una famiglia poco benestante riceva una richiesta così alta. La puntata è scritta da Rolin Jones e Ron Fitzgerald e diretta da Tim Van Patten.

Chapter Two sarà in onda domenica 28 giugno. Dopo una delle sue taglienti prediche che sono il suo marchio di fabbrica, la predicatrice evangelica Sorella Alice (Tatiana Maslany) offre ai Dodson il sostegno morale ed economico, suscitando lo sdegno di sua madre Birdy (Lili Taylor). Durante un intervento di routine legato a una potenziale violenza domestica, l’agente Paul Drake (Chris Chalk) viene reindirizzato a una sanguinosa scena del crimine, dopo trova degli indizi. Mason si ritrova alle prese con una sconvolgente ammissione di Baggerly e, dopo aver fatto pressione su Emily per quanto riguarda l’alibi del marito, deve affrontare un’oltraggiata Della. I detective Holcomb (Eric Lange) ed Ennis (Andrew Howard) usano le scoperte di Drake (Chris Chalk) a proprio vantaggio. La sceneggiatura è di Rolin Jones e Ron Fitzgerald, mentre la regia è di Tim Van Patten.

Chapter Three è programmato per domenica 5 luglio. Pur di ottenere un vantaggio su E.B. e sul suo team, il procuratore distrettuale Maynard Barnes (Stephen Root), rivela uno sconvolgente sviluppo. Mason e Strickiland ottengono un accesso inautorizzato alle prove con l’aiuto di Virgil (Jefferson Mays), avendo un contatto con l’obitorio. Mason cerca poi di ottenere informazioni da Drake, stanco del controllo di Holcomb ed Ennis. Della nota un cambiamento in E.B. che sembra stranamente in crisi. La puntata è firmata da Rolin Jones e Ron Fitzgerald, mentre la regia è di Tim Van Patten.

Chapter Four sarà trasmesso il 12 luglio. Mason e Strickland si affidano a Virgil per ottenere un’assistenza al di fuori della legalità. Dopo che Sorella Alice si riprende da un episodio spaventoso, Birdy chiede alla figlia di rinunciare alle sue richieste legate al piccolo Charlie. E.B. affronta la realtà della sua situazione economica e sfoga la propria frustrazione su Della. L’episodio è scritto da Hanna e Sarah Kelly Kaplan. Alla regia c’è Deniz Gamze Erguven.