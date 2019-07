Paramount Pictures ha diffuso due nuove foto da Terminator: Destino Oscuro, sesto capitolo della saga sci-fi, e terzo del franchise così inteso dai produttori.

In attesa di scoprire nuovi dettagli dal panel Paramount del 50° San Diego Comic-Con, il nuovo capitolo della saga Terminator quest'oggi ci ha regalato nuove immagini esclusive. Nel particolare, in una delle due è possibile dare un nuovo sguardo al misterioso personaggio interpretato da Arnold Schwarzenegger, a tal proposito non sappiamo se si tratterà nuovamente del celebre T800.

Con le due foto, Paramount ha anche diffuso - via Den of Geek - un nuovo poster, con Arnold Schwarzenegger in compagnia di Linda Hamilton, ovviamente ancora nei panni di Sarah Connor.

Terminator: Destino Oscuro sarà diretto da Tim Miller. La sceneggiatura è stata affidata a David S. Goyer, Charles Eglee e Josh Friedman. La produzione sarà a cura di James Cameron. Le musiche saranno composte da Junkie XL.

Nel cast Arnold Schwarzenegger, Linda Hamilton, Diego Boneta, Mackenzie Davis, Gabriel Luna, Natalia Reyes.

Terminator: Destino Oscuro sarà, come oramai noto da tempo, il diretto seguito di Terminator 2 – il Giorno del Giudizio, film del 1991 diretto da James Cameron. Dagli ultimi aggiornamenti il film aprirà una nuova trilogia.

Il film arriverà nelle sale il 22 novembre 2019.