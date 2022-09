Sony Pictures ha condiviso il poster italiano di Dragon Ball Super: Super Hero, il film evento dedicato al celebre manga Akira Toriyama.

Dopo aver conquistato il botteghino di mezzo mondo con un incasso al momento di 77 milioni di dollari, di cui 34.9 milioni dal solo Box Office Usa, il film d’animazione Dragon Ball Super: Super Hero è pronto per approdare nelle sale italiane distribuito da Sony Pictures. Il lancio del film in Italia è atteso per il 29 settembre, ed il rilascio del poster italiano lo conferma.

Il film è stato prodotto da Toei Animation Co. con Crunchyroll, la regia è stata invece curata da Tetsuro Kodama con la supervisione del celebre creatore di Dragon Ball, Akira Toriyama. Questa di seguito è la sinossi ufficiale:

L’Esercito del Fiocco Rosso fu distrutto da Goku. Alcune persone però, che ne tengono vivo lo spirito, hanno creato gli Androidi perfetti, Gamma 1 e Gamma 2. I due Androidi si chiamano “Super Eroi” e si lanceranno all’attacco di Piccolo e Gohan… qual è l’obiettivo del nuovo Esercito del Fiocco Rosso? All’alba di un nuovo pericolo in arrivo, è tempo di risvegliare Super Hero!

Ecco il poster: