In occasione dell'uscita nelle sale americane questo weekend, lo sci-fi Ad Astra torna protagonista in rete grazie al rilascio di un nuovo poster.

L'artwork promozionale in questione riguarda la distribuzione nelle sale del circuito cinematografico Dolby Cinema.

Ad Astra

Ad Astra – Missione Classificata è stato diretto da James Gray. Lo script è stato affidato al regista insieme a Ethan Gross, mentre a produrlo sarà la Plan B Entertainment dello stesso Brad Pitt.

Nel cast Brad Pitt, Tommy Lee Jones, Ruth Negga, Donald Sutherland, Jamie Kennedy e John Finn.

Sinossi. Vent'anni dopo la partenza di suo padre, per una missione di sola andata verso Nettuno alla ricerca di segni di vita extraterrestre, Roy McBride segue le orme paterne. Ingegnere dell'esercito attraversa il sistema solare in cerca di indizi sul fallimento della spedizione paterna, nella speranza anche di ricongiungersi al genitore. Ma lo spazio non lascia indenne il cuore dell'uomo…

Il film arriverà nelle sale Usa dal 20 settembre 2019. In Italia dal 26 settembre.