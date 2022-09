A distanza di qualche ora dal lancio ufficiale del trailer, il thriller Knock at the Cabin si mostra ancora al popolo della rete, ma stavolta attraverso la diffusione del primo poster.

Il rilasciato del poster in questione è stato inoltre accompagnato dall’ufficializzazione della data di uscita nelle sale nordamericane che, a questo punto, sarà il 3 febbraio 2023. La campagna promozionale relativa all’uscita del film in Italia non è ancora partita. Ecco il poster:

KNOCK AT THE CABIN

Il film è stato scritto, diretto e prodotto da M . Night Shyamalan dal libro “La casa alla fine del mondo” di Paul Tremblay. NEL CAST Dave Bautista (Dune, il franchise di Guardiani della Galassia,), Jonathan Groff (Hamilton, Mindhunter), Ben Aldridge (Pennyworth, Fleabag), Nikki Amuka-Bird (Persuasion, Old), l’esordiente Kristen Cui, Abby Quinn (Piccole donne, Landline) e Rupert Grint (Servant, Harry Potter).

TRAMA: Mentre si trovano in vacanza in una remota baita, una ragazza e i suoi genitori vengono presi in ostaggio da quattro sconosciuti armati che chiedono alla famiglia di fare una scelta impensabile per evitare l’Apocalisse. Con una possibilità di accesso al mondo esterno molto limitata, la famiglia si ritroverà a dover decidere a cosa credere prima che tutto vada perduto.

Al Cinema dal 3 febbraio 2023 distribuito da Universal Pictures.