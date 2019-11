Notorious Pictures ha diffuso in rete il nuovo poster di Playmobil: The Movie, il film d'animazione diretto da Lino DiSalvo.

Con il poster, Notorious Pictures ha anche svelato la data ufficiale di rilascio nelle sale italiane, ossia il 31 dicembre 2019. Trovate il poster in fondo al nostro articolo.

Playmobil: The Movie

La regia è stata curata da Lino DiSalvo.

Playmobil: The Movie porta il pubblico in un’epica avventura comica attraverso un vasto universo immaginativo nel primo lungometraggio ispirato agli amati e pluripremiati giocattoli PLAYMOBIL®. Ricco di umorismo ed eccitazione, il film combina personaggi accattivanti ed esilaranti, avventure elettrizzanti e scenari mozzafiato in questa storia animata dai buoni sentimenti.

Sinossi. Quando il fratello minore Charlie scompare inaspettatamente nell’universo magico e animato di PLAYMOBIL®, Marla, sorella maggiore, totalmente impreparata, dovrà mettersi sulle sue tracce per riportarlo a casa. Partirà per un fantastico viaggio attraverso incredibili mondi, alleandosi con alcuni nuovi e improbabili amici: lo stravagante Del, l’affascinante e carismatico agente segreto Rex Dasher, un fidato e strambo robot, una straordinaria fata madrina e molti altri. Marla e Charlie impareranno da questa avventura che la vita spesso ci mette davanti a delle prove importanti, ma che si può ottenere qualsiasi cosa quando credi in te stesso e se hai degli amici al tuo fianco!

Il film approderà nelle sale italiane dal 31 dicembre 2019.