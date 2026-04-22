Il Festival di Cannes ha svelato l’immagine che accompagnerà la sua 79ª edizione, e la scelta non potrebbe essere più emblematica. Il poster ufficiale di Cannes 2026 rende omaggio a Thelma & Louise, il capolavoro di Ridley Scott che debuttò sulla Croisette nel maggio del 1991, cambiando per sempre i canoni del genere road movie e del cinema femminista.

L’immagine in un suggestivo bianco e nero cattura Geena Davis e Susan Sarandon a bordo della loro iconica Thunderbird del ’66. È un’istantanea di pura ribellione e complicità: lo sguardo rivolto verso l’orizzonte e quella pistola infilata nella tasca posteriore di Thelma simboleggiano la rottura definitiva con gli stereotipi di genere e la ricerca di una libertà assoluta, anche a costo della vita.

Photo by Roland Neveu, on the set of Thelma & Louise (Ridley Scott, 1991) © MGM Studios / Graphic design © Hartland Villa

Il poster di Cannes 2026: un ponte tra storia e futuro del cinema

Come sottolineato nelle note ufficiali del Festival, celebrare oggi queste due indimenticabili “combattenti” significa onorare il cammino fatto verso l’emancipazione femminile nel cinema, senza però dimenticare quanto resti ancora da percorrere. Il film, che all’epoca ottenne sei nomination agli Oscar vincendo per la Miglior Sceneggiatura Originale a Callie Khouri, resta una pietra miliare che ha lanciato anche la carriera di un giovanissimo Brad Pitt.

L’appuntamento sulla Riviera francese è fissato dal 12 al 23 maggio 2026. Se volete scoprire quali saranno le pellicole che si contenderanno la Palma d’Oro sotto l’egida di queste due leggendarie icone, vi invitiamo a consultare il nostro approfondimento dedicato: [scopri qui il programma completo e i film in concorso a Cannes 2026], costantemente aggiornato con tutte le anteprime e le presenze sul red carpet.