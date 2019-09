Warner Bros e DC Films hanno diffuso una splendida serie di poster da Birds of Prey (e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn).

Nonostante la grossa mole di personaggi presenti nel film, è la sola Harley Quinn (Margot Robbie) a raccogliere spazio nella campagna promozionale.

Birds of Prey (e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn)

Birds of Prey (e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn) sarà diretto da Cathy Yan. La sceneggiatura è di Christina Hodson..

Nel cast Margot Robbie come Harley Quinn, Mary Elizabeth Winstead come Huntress/Cacciatrice, Jurnee Smollett–Bell come Black Canary e Rosie Perez come Renee Montoya, Chris Messina come Victor Zsasz, ed ancora Steven Williams, Derek Wilson, Dana Lee, Francois Chau, Ella Jay Basco e Matthew Willig.

La release è attesa per il 7 febbraio 2020. In Italia dal 6 febbraio.