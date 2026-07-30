Il controverso capolavoro del cinema horror “Possession” si prepara a tornare sul grande schermo con una produzione d’altissimo profilo. Come rivelato in esclusiva da Deadline, il remake annunciato da Paramount Pictures ideato e diretto da Parker Finn (Smile, Smile 2) ha ufficialmente arricchito il proprio parterre di interpreti. Madeline Brewer (The Handmaid’s Tale, You), Emory Cohen (Brooklyn) e Nicholas Alexander Chavez (Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story) sono gli ultimi tre nomi a unirsi al cast di regolari del film.
I tre attori si affiancano ai già annunciati protagonisti Margaret Qualley e Callum Turner, oltre a Paul Dano e Diego Calva, completando così un ensemble d’eccezione per uno dei progetti di genere più attesi dei prossimi anni.
Un cult inquietante ripensato dalla mente dietro “Smile”
Scritto, diretto e prodotto dallo stesso Parker Finn tramite la sua etichetta Bad Feeling (in collaborazione con Vertigo Entertainment e con Robert Pattinson nelle vesti di produttore), il film si ispira al celebre horror psicologico e soprannaturale del 1981 diretto da Andrzej Żuławski, che vedeva protagonisti Isabelle Adjani e Sam Neill.
La storia segue le vicende di una donna che, dopo aver chiesto il divorzio dal marito, comincia a mostrare comportamenti sempre più inquietanti e bizzarri. Se inizialmente gli atteggiamenti sembrano legati al sospetto di un tradimento, la realtà rivelerà la presenza di un’entità e di qualcosa di decisamente più sinistro e spaventoso. Tra i volti nuovi spicca quello di Madeline Brewer, apprezzata di recente nel cast della quinta e ultima stagione della serie Netflix You e nel lungometraggio Anniversary.
Scheda Tecnica e Appendice Finale
- Titolo originale: Possession
- Regia: Parker Finn
- Sceneggiatura: Parker Finn (basata sul film del 1981 di Andrzej Żuławski)
- Cast: Margaret Qualley, Callum Turner, Paul Dano, Diego Calva, Madeline Brewer, Emory Cohen, Nicholas Alexander Chavez
- Produzione: Bad Feeling (Parker Finn, Jonathan Fass), Vertigo Entertainment (Roy Lee, Andrew Childs), Robert Pattinson, Paramount Pictures
- Distribuzione: Paramount Pictures
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