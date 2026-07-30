Il controverso capolavoro del cinema horror “Possession” si prepara a tornare sul grande schermo con una produzione d’altissimo profilo. Come rivelato in esclusiva da Deadline, il remake annunciato da Paramount Pictures ideato e diretto da Parker Finn (Smile, Smile 2) ha ufficialmente arricchito il proprio parterre di interpreti. Madeline Brewer (The Handmaid’s Tale, You), Emory Cohen (Brooklyn) e Nicholas Alexander Chavez (Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story) sono gli ultimi tre nomi a unirsi al cast di regolari del film.

I tre attori si affiancano ai già annunciati protagonisti Margaret Qualley e Callum Turner, oltre a Paul Dano e Diego Calva, completando così un ensemble d’eccezione per uno dei progetti di genere più attesi dei prossimi anni.

Un cult inquietante ripensato dalla mente dietro “Smile”

Scritto, diretto e prodotto dallo stesso Parker Finn tramite la sua etichetta Bad Feeling (in collaborazione con Vertigo Entertainment e con Robert Pattinson nelle vesti di produttore), il film si ispira al celebre horror psicologico e soprannaturale del 1981 diretto da Andrzej Żuławski, che vedeva protagonisti Isabelle Adjani e Sam Neill.

La storia segue le vicende di una donna che, dopo aver chiesto il divorzio dal marito, comincia a mostrare comportamenti sempre più inquietanti e bizzarri. Se inizialmente gli atteggiamenti sembrano legati al sospetto di un tradimento, la realtà rivelerà la presenza di un’entità e di qualcosa di decisamente più sinistro e spaventoso. Tra i volti nuovi spicca quello di Madeline Brewer, apprezzata di recente nel cast della quinta e ultima stagione della serie Netflix You e nel lungometraggio Anniversary.

Scheda Tecnica e Appendice Finale

Titolo originale: Possession

Possession Regia: Parker Finn

Parker Finn Sceneggiatura: Parker Finn (basata sul film del 1981 di Andrzej Żuławski)

Parker Finn (basata sul film del 1981 di Andrzej Żuławski) Cast: Margaret Qualley, Callum Turner, Paul Dano, Diego Calva, Madeline Brewer, Emory Cohen, Nicholas Alexander Chavez

Margaret Qualley, Callum Turner, Paul Dano, Diego Calva, Madeline Brewer, Emory Cohen, Nicholas Alexander Chavez Produzione: Bad Feeling (Parker Finn, Jonathan Fass), Vertigo Entertainment (Roy Lee, Andrew Childs), Robert Pattinson, Paramount Pictures

Bad Feeling (Parker Finn, Jonathan Fass), Vertigo Entertainment (Roy Lee, Andrew Childs), Robert Pattinson, Paramount Pictures Distribuzione: Paramount Pictures