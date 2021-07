Dalla Spagna arriva Possession – L’appartamento del Diavolo, film rivelazione del 2020

Lucky Red ha da poco diffuso il primo inquietante trailer di Possession – L’appartamento del Diavolo, il film campione d’incassi in Spagna diretto da Albert Pintó.

Reduce da un incasso straordinario di 4 milioni di dollari in Spagna, Possession – L’appartamento del Diavolo poggia il suo enorme successo sulla storia su cui il film trae forza, da molti nota come adattata da avvenimenti realmente accaduti nel corso del 1976. Lucky Red ha acquisito i diritti di distribuzione per l’Italia, e lo distribuirà a partire dal 28 luglio 2021.

Nel cast diretto da Albert Pintò spazio per Begoña Vargas, Sergio Castellanos, José Luis de Madariaga, Concha Velasco e María Ballesteros. Questa è invece la sinossi ufficiale: Madrid, 1976. La famiglia Olmedo si è da poco trasferita in città in cerca di un futuro migliore. Ma il sogno di una nuova vita si trasformerà ben presto nel loro peggiore incubo: nella casa che con tanti sacrifici hanno comprato scopriranno di non essere soli. Oscure forze e presenze maligne aleggiano nell’appartamento, tormentando tutta la famiglia e in particolare il piccolo Pepe. Tratto da una terribile e inquietante storia vera avvenuta in Spagna nell’antico quartiere di Malasaña.

Ecco il trailer.