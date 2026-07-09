L’ambizioso remake di Possession, il celebre cult horror a sfondo soprannaturale del 1981, continua ad arricchire il proprio parco attori con nomi di primissimo piano del panorama internazionale.

Come rivelato in esclusiva da Deadline, Diego Calva è l’ultimo grande innesto nel cast del lungometraggio targato Paramount Pictures. L’attore messicano, salito alla ribalta globale grazie al ruolo da protagonista in Babylon di Damien Chazelle (che gli è valso una nomination ai Golden Globe), si unisce a un progetto che sta rapidamente catalizzando l’attenzione di critica e pubblico, configurandosi come uno dei titoli horror più attesi dei prossimi mesi.

Possession (remake): trama cast e i dettagli della pellicola prodotta da Robert Pattinson

La pellicola, scritta e diretta dal regista Parker Finn (reduce dal clamoroso successo commerciale della saga di Smile), si propone come una rilettura contemporanea del capolavoro originale di Andrzej Żuławski. La trama segue le vicende di una donna che, dopo aver chiesto il divorzio dal marito, inizia a manifestare comportamenti progressivamente inquietanti e distruttivi; quello che inizialmente sembra il dramma causato da un sospetto tradimento si trasformerà ben presto in un incubo aberrante dominato da una forza maligna e sinistra.

Diego Calva va così ad affiancare un cast principale d’eccezione che vede già confermati Callum Turner, Margaret Qualley e il recente ingresso di Paul Dano. Dietro le quinte, il progetto vanta una squadra di produttori di altissimo profilo: oltre allo stesso Parker Finn con la sua etichetta Bad Feeling, figurano Jonathan Fass, Roy Lee e Andrew Childs per Vertigo Banner, insieme alla star Robert Pattinson in veste di produttore.

Per Calva si tratta dell’ennesimo tassello di una carriera in fortissima ascesa cinematografica, che lo vedrà a breve sul grande schermo anche nel visionario Her Private Hell di Nicolas Winding Refn e nel dramma Club Kid acquisito da A24.

Scheda Tecnica

Titolo originale: Possession

Possession Regia: Parker Finn

Parker Finn Sceneggiatura: Parker Finn

Parker Finn Cast: Callum Turner, Margaret Qualley, Paul Dano, Diego Calva

Callum Turner, Margaret Qualley, Paul Dano, Diego Calva Produzione: Paramount Pictures, Bad Feeling (Parker Finn, Jonathan Fass), Vertigo (Roy Lee, Andrew Childs), Robert Pattinson