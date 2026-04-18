Esistono frasi che superano i confini del cinema per diventare manifesti civili, e quella di Marco Pagot è senza dubbio una di queste. In occasione del Giorno della Liberazione, il prossimo 25 aprile, le sale italiane ospiteranno nuovamente uno dei capolavori più politici e amati di Hayao Miyazaki: Porco Rosso.

Il legame tra il maestro giapponese e l’Italia non è mai stato così esplicito come in questa pellicola. Porco Rosso non è solo un’avventura ad alta quota, ma un potente grido di libertà contro la guerra e l’oppressione. La celebre risposta del protagonista alla richiesta di aderire al regime — “Piuttosto che diventare un fascista, meglio essere un maiale!” — è diventata negli anni un simbolo universale di resistenza e integrità, rendendo la visione del film un appuntamento quasi imprescindibile per celebrare la ricorrenza del 25 aprile.

Porco Rosso: l’asso dell’aviazione e la lotta per l’umanità

La storia segue le gesta di Marco Pagot, un asso dell’aviazione militare italiana che, dopo un misterioso incidente durante la Grande Guerra, assume l’aspetto di un maiale antropomorfo. Con il nome di Porco Rosso e il suo inconfondibile idrovolante vermiglio, Marco vive come cacciatore di taglie tra i cieli dell’Adriatico. Ma l’arrivo del rivale americano Curtis e l’ombra crescente del fascismo lo costringeranno a tornare a combattere, non solo per la propria vita, ma per difendere i propri ideali e un amore mai dimenticato.

Il ritorno sul grande schermo di questa perla dello Studio Ghibli rappresenta un’occasione unica per apprezzare la qualità tecnica delle animazioni di Miyazaki e la profondità dei suoi temi. Per consultare l’elenco dei cinema che proietteranno il film, è possibile visitare il sito ufficiale porcorossoalcinema.it, costantemente aggiornato con le nuove adesioni.

Mentre il mondo del cinema guarda al futuro con i grandi annunci del CinemaCon, come il trailer finale di The Mandalorian & Grogu, il 25 aprile ci offre la possibilità di riscoprire un classico che parla al nostro presente con una forza immutata.