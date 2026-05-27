Mancano infatti pochissimi giorni alla chiusura ufficiale del bando di concorso per partecipare alla nona edizione del Pop Corn Festival del Corto 2026, la prestigiosa kermesse cinematografica che trasformerà Piazzale dei Rioni, a Porto Santo Stefano Monte Argentario (Grosseto), in un grande cinema a cielo aperto nelle serate del 24, 25 e 26 luglio 2026.

L’evento, presentato dall’attore e conduttore Andrea Dianetti, propone tre giornate di proiezioni a ingresso totalmente gratuito per il pubblico, con l’obiettivo di valorizzare le nuove tendenze del linguaggio audiovisivo contemporaneo globale.Tutti i filmmaker indipendenti e le case di produzione interessate avranno tempo soltanto fino al prossimo 2 giugno 2026 per sottoporre le proprie opere attraverso la piattaforma internazionale Filmfreeway, versando una quota di iscrizione fissa di 10 euro.

Per questa edizione, la direttrice artistica Francesca Castriconi e l’Associazione Argentario Art Day APS hanno lanciato una sfida creativa stimolante, richiedendo che tutti i lavori presentati aderiscano esplicitamente al macro-tema “Luce e ombra: proiezioni dell’anima”. Il bando accetta qualsiasi tipologia di formato digitale (inclusi i corti girati con smartphone o action-cam) all’interno di tre specifiche sezioni competitive: Corti Italiani, Corti Internazionali e Corti d’Animazione, ponendo come unico vincolo tecnico una durata massima non superiore ai 20 minuti, inclusi i titoli di testa e di coda.

La giuria di Federico Moccia e il ricco montepremi tra attrezzature e il Premio Raffaella Carrà

Il valore strategico della manifestazione è testimoniato dall’alto profilo della Giuria Artistica incaricata di selezionare e valutare le opere finaliste. A decretare i trionfatori della rassegna toscana ci saranno professionisti del settore del calibro dello scrittore e regista Federico Moccia, del montatore pluripremiato ai David di Donatello Marco Spoletini, e di Manuela Rima, responsabile del marketing strategico per la scuderia di 01 Distribution. Accanto a loro figureranno il critico cinematografico Carlo Griseri, l’operatore culturale Michele Suma e lo scenografo Stefano Giovani. Le sezioni speciali vedranno invece Manuela Pasqualetti (Rental and Sales Manager per Cinecittà Panalight) assegnare il Premio tecnico, mentre Giulia Rosa D’Amico guiderà la selezione per la sezione Mujeres nel Cinema.

Il palmarès di questa edizione mette in palio un montepremi complessivo di assoluto rilievo per il settore dei cortometraggi. I vincitori assoluti delle tre categorie principali (Italiani, Internazionali e Animazione) riceveranno un premio in denaro di 1.000 euro ciascuno accompagnato dallo storico trofeo del festival. Spicca poi l’esclusivo Premio Raffaella Carrà dal valore di ben 4.000 euro destinato all’opera capace di mettere in mostra l’idea più originale, che garantirà al regista anche una proiezione speciale al Sudestival di Monopoli. A questi si sommano il Premio Panalight, composto da preziosi voucher di 8.000 euro per il noleggio di attrezzature cinematografiche professionali, e i tre pacchetti tecnici di post-produzione offerti da Inlusion Creative Hub, oltre alle storiche menzioni del Moscerine Film Festival, di Vision 2030 e del progetto indipendente Popcorn & Podcast.

La manifestazione, patrocinata dal Comune di Monte Argentario e dalla Regione Toscana, si conferma un trampolino di lancio fondamentale per i giovani registi. Le iscrizioni e il regolamento completo sono consultabili direttamente sul portale istituzionale della kermesse cinematografica grossetana.