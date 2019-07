Non poteva essere altrimenti. La scelta della protagonista di La Sirenetta sta portando con sè un bel po’ di polemiche, e non tanto per il talento dell’attrice scelta, ma il colore della sua pelle.

Il nome dell’attrice scelta per il ruolo di Ariel è Halle Bailey, attrice e cantante R&B di grande talento. Fin qui nulla di male, il problema “semmai” riguarderebbe il colore della sua pelle (nera), completamente opposto a quello della protagonista del cartoon originale (bianco… con occhi azzurri e capelli rossi).

Dalle chiacchere sui social si è però passati ai fatti. Nei giorni scorsi, infatti, alcuni utenti hanno lanciato una petizione su Change.org nel quale si chiede una scelta diversa per il ruolo di Ariel. Ad oggi la petizione ha già raccolto oltre 3 mila firme, ed il trend non sembra fermarsi.

Ecco le motivazioni inserite nella petizione:

Anche se la maggior parte di noi è a favore della diversità e sono certa che possa cantare e recitare in modo adeguato alla parte, Ariel è iconicamente una ragazza con i capelli rossi. Perché privare i fan di questo elemento? Jasmine nel nuovo film live action di Aladdin doveva essere scelta per avere un aspetto medio orientale e le voci dei leoni nel nuovo Il Re Leone dovevano essere afroamericane. Perché Ariel non poteva rimanere una giovane dai capelli rossi e gli occhi blu?

Ed ancora:

Non c’è niente di sbagliato nell’essere orgogliosi della propria appartenenza a qualsiasi razza. Proprio come Mulan è una ragazza asiatica con i capelli neri e gli occhi marroni, e speriamo che Pocahontas sarà interpretata da una ragazza nativa americana, Ariel è la nostra principessa dai capelli rossi. Le ragazzine con i capelli rossi e la carnagione bianca non dovrebbero vergognarsi o sentirsi defraudate. Se volete una principessa nera fate La Principessa e il Ranocchio. Sono certa che Halle sarebbe grandiosa per la parte. Ma Ariel è bianca, con i capelli rossi e gli occhi blu.

Voi cosa ne pensate? Esprimete la vostra opinione a riguardo … o se volete partecipate alla petizione qui.

Le riprese di La Sirenetta dovrebbero partire nel 2020 da Sud Africa e Costa Rica.

In cabina di regia Rob Marshall. La sceneggiatura è stata firmata da Jane Goldman (Kick-Ass, Kingsman). Il live action comprenderà anche le musiche originali composte da Alan Menken per il film animato del 1989 insieme a Lin-Manuel Miranda (Oceania, Mary Poppins Returns).

Nel cast Halle Bailey, Melissa McCarthy, Jacob Tremblay e Awkwafina.

La release di La Sirenetta è attesa per il 2021.