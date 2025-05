Platonic S2 | Il teaser trailer dei nuovi episodi in arrivo su Apple TV+

La fortunata serie comedy Platonic si appresta a tornare su Apple TV+ con i nuovi episodi della seconda stagione.

In occasione del lancio della campagna promozionale, il servizio di streaming di casa Apple ha diffuso in rete il teaser trailer, confermando tra l’altro che i primi due episodi della Stagione 2 (dei 10 complessivi) saranno disponibili in catalogo a partire dal 6 agosto 2025, con un finale di stagione previsto per il 1° ottobre.

Platonic | Cosa Sappiamo della Serie

Creata, scritta e diretta da Nick Stoller e Francesca Delbanco, la nuova stagione di “Platonic” riprende con la coppia di migliori amici preferita da tutti (Rogen e Byrne) alle prese con i nuovi ostacoli della mezza età, tra cui lavoro, matrimoni e partner in crisi. Il duo fa del suo meglio per essere l’uno la roccia dell’altro, ma a volte le rocce rompono le cose. Nel cast della seconda stagione tornano Luke Macfarlane e Carla Gallo, cui si aggiungono Aidy Bryant, Kyle Mooney e Beck Bennett come guest star.

“Platonic” è prodotta da Sony Pictures Television, con cui la casa di produzione Global Solutions di Stoller ha un accordo generale. Byrne, Stoller, Delbanco e Conor Welch sono produttori esecutivi insieme a Rogen, Evan Goldberg e James Weaver per Point Grey Pictures.

Oltre a “Platonic,” Rogen è protagonista della commedia Apple TV+ “The Studio”, da lui scritta, diretta e prodotta insieme a Goldberg, mentre Byrne è protagonista della dark comedy Apple TV+ “Physical”.