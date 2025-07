Apple Tv+ ha svelato il trailer della seconda stagione di Platonic, la fortunata serie comedy di ritorno in piattaforma da agosto.

Prodotta esecutivamente dalla coppia di interpreti Seth Rogen e Rose Byrne, la serie Platonic è oramai giunta alla sua seconda stagione, ed è pronta ad appassionare i fan con nuovi bizzarri episodi. Il lancio dei nuovi episodi della seconda stagione (saranno 10 da 30 minuti ciascuno) è fissato per il 6 agosto 2025 con i primi due episodi, seguiti da un nuovo episodio ogni settimana fino al 1° ottobre.

Platonic | Altre informazioni sulla serie

Creata, scritta e diretta da Nick Stoller e Francesca Delbanco, la nuova stagione di “Platonic” riprende con la coppia di migliori amici preferita da tutti (Rogen e Byrne) alle prese con i nuovi ostacoli della mezza età, tra cui lavoro, matrimoni e partner in crisi. Il duo fa del suo meglio per essere l’uno la roccia dell’altro, ma a volte le rocce rompono le cose. Nel cast della seconda stagione tornano Luke Macfarlane e Carla Gallo, cui si aggiungono Aidy Bryant, Kyle Mooney e Beck Bennett come guest star.

“Platonic” è prodotta da Sony Pictures Television, con cui la casa di produzione Global Solutions di Stoller ha un accordo generale. Byrne, Stoller, Delbanco e Conor Welch sono produttori esecutivi insieme a Rogen, Evan Goldberg e James Weaver per Point Grey Pictures.

Oltre a “Platonic,” Rogen è protagonista della commedia Apple TV+ “The Studio”, da lui scritta, diretta e prodotta insieme a Goldberg, mentre Byrne è protagonista della dark comedy Apple TV+ “Physical”.

Informazioni su Apple TV+

