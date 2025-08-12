Un anno dopo l’ultimo aggiornamento, la saga cinematografica Pirati dei Caraibi è pronta per stuzzicare lo zoccolo duro dei fan.

A parlare del sesto agognato capitolo della saga, che ricordiamo è visto al momento come una sorta di reboot dell’intera saga, è stato lo storico produttore Jerry Bruckheimer, lo ha fatto in occasione di un’intervista rilasciata per Entertainment Weekly (via SuperHeroHype).

In sostanza il produttore ha affermato che i lavori di sviluppo del nuovo film vanno avanti spediti, e che il ritorno di Johnny Depp come Jack Sparrow è tutt’altro che un sogno per i fan. “Se gli piace come è scritta la parte, credo che la accetterebbe“, ha detto Bruckheimer. “Come tutti sappiamo, tutto ruota attorno a ciò che c’è scritto sulla pagina.”

La dichiarazione di Bruckheimer non fa altro che gettare benzina sul fuoco, visto che sono oramai continui i rumours che vorrebbero Johnny Depp da tempo pronto a rivestire i panni celebri del capitano Jack Sparrow. In aggiunta, lo stesso produttore nel maggio del 2024 aveva già anticipato tale possibilità attraverso un’intervista riportata anche sulle nostre pagine.

Pirati dei Caraibi | Una saga di successo

Ispirato alla famosa attrazione presente nei parchi Disney, il primo film della saga “La Maledizione della Prima Luna” è uscito nel 2003 per la regia di Gore Verbisky. Il film è stato un successo di pubblico e critica, con un incasso di 655 milioni di dollari al Box Office. I tre successivi sequel hanno tutti o quasi sfiorato il miliardo di dollari, con l’ultimo “La Vendetta di Salazar” che ha offerto il primo segno di “stanchezza” della saga, portando nelle casse Disney un incasso di “soli” 795 milioni di dollari, oltre ad una serie di recensioni non eccelse.

Tra gli interpreti più famosi della saga Pirati dei Caraibi, oltre a Johnny Depp nei panni iconici di Jack Sparrow, anche Geoffrey Rush, Orlando Bloom, Keira Knightley, Stellan Skarsgard, Tom Hollander, Bill Nighy, Penelope Cruz, Javier Bardem e Kaya Scodelario.