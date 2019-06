La mitologia legata al franchise horror Hellraiser è pronta ad espandersi anche al mondo del piccolo schermo.

I produttori Roy Lee e Dan Farah (Ready Player One) hanno preso accordi con i detentori dei diritti della saga (Lawrence Kuppin, David Salzman ed Eric Gardner) per dare vita ad una nuova serie tv ambientata nell’universo horror creato da Clive Barker nel 1987.

Secondo Deadline questo progetto, ancora in fase embrionale, non avrà nulla a che vedere con il nuovo film annunciato due mesi fa, con David S. Goyer in cabina di sceneggiatura. I due progetti sembrerebbero viaggiare al momento su due binari differenti.

La trama dell’originale Hellraiser racconta di uno strano cubo mistico capace di aprire le porte verso un’altra dimensione. Questo nuovo mondo è abitato da un gruppo di demoni chiamati supplizianti. La loro venuta nella dimensione umana diventa nel corso dei sequel terrificante.