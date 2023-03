L’attore Pierfrancesco Favino sarà presto ospite all’UCI Orio di Bergamo per promuovere l’approdo in sala del film L’ultima notte di Amore.

L’appuntamento col bravissimo attore è fissato per il prossimo 11 marzo, in occasione della proiezione delle 19:00. Ricordiamo che il film è disponibile nelle sale a partire dalla giornata odierna. Per maggiori informazioni sull’evento e sulle modalità di acquisto dei ticket vi rimandiamo qui di seguito il comunicato stampa ufficiale da poco diramato da UCI Cinemas.

IL COMUNICATO STAMPA

L’11 marzo alle ore 19:00

A UCI Orio arriva Pierfrancesco Favino per L’ultima notte di Amore

Il grande attore romano saluterà il pubblico presente in sala per la proiezione del film che lo vede protagonista

Milano, 9 marzo 2023 – L’11 marzo alle ore 19:00 presso UCI Orio, situato nel centro commerciale Oriocenter, il protagonista Pierfrancesco Favino accoglierà in sala in suoi fan per la proiezione di L’ultima notte di Amore, il film diretto da Andrea Di Stefano e distribuito da Vision Distribution.

Da sempre apprezzato dalla critica e dal pubblico, Favino torna sul grande schermo dopo una serie di grandi successi, come Nostalgia, Il Traditore, Hammamet e Il Colibrì, nei quali ha sfoggiato interpretazioni che gli sono valse svariate candidature e riconoscimenti a premi del calibro dei David di Donatelo, dei Nastri d’Argento, dei Globo d’Oro e dei Ciak d’Oro. Nel cast di L’ultima notte di Amore anche Linda Caridi, Antonio Gerardi e Francesco Di Leva.

Presentato al 73º Festival Internazionale del Cinema di Berlino, il film racconta la storia di Franco Amore, di nome e di fatto. Di sé stesso lui racconta che per tutta la vita ha sempre cercato di essere una persona onesta, un poliziotto che in 35 anni di onorata carriera non ha mai sparato a un uomo. Queste sono infatti le parole che Franco ha scritto nel discorso che terrà all’indomani della sua ultima di notte in servizio. Ma quella notte sarà più lunga e difficile di quanto lui avrebbe mai potuto immaginare. E metterà in pericolo tutto ciò che conta per lui: il lavoro da servitore dello Stato, il grande amore per la moglie Viviana, l’amicizia con il collega Dino, la sua stessa vita. In quella notte, tutto si annoda freneticamente fra le strade di una Milano in cui sembra non arrivare mai la luce.

