01 Distribution ha ufficialmente avviato la campagna promozionale che porterà nelle sale Hammamet, il biopic politico incentrato sulla figura di Bettino Craxi.

Come noto da tempo, a prestare volto e recitazione al celebre politico italiano morto nel 2000 sarà Pierfrancesco Favino, tra i migliori interpreti italiani del nostro tempo. Il film, diretto da Gianni Amelio, ripercorrerà anni di storia politica italiana, raccontata attraverso testimonianze reali.

Con il primo poster, Rai Cinema - attraverso il marchio 01 Distribution - ha presentato la sinossi italiana che recita quanto segue:

Hammamet riflette su uno spaccato scottante della nostra Storia recente. Sono passati vent’anni dalla morte di uno dei leader più discussi del Novecento italiano, e il suo nome, che una volta riempiva le cronache, è chiuso oggi in un silenzio assordante. Fa paura, scava dentro memorie oscure, viene rimosso senza appello. Basato su testimonianze reali, il film non vuole essere una cronaca fedele né un pamphlet militante. L’immaginazione può tradire i fatti “realmente accaduti” ma non la verità. La narrazione ha l’andamento di un thriller, si sviluppa su tre caratteri principali: il re caduto, la figlia che lotta per lui, e un terzo personaggio, un ragazzo misterioso, che si introduce nel loro mondo e cerca di scardinarlo dall’interno.

Hammamet

Il film è stato diretto da Gianni Amelio. La sceneggiatura è stata firmata dallo stesso Amelio con Alberto Taraglio. In cabina di produzione spazio per la Pepito Produzioni con Rai Cinema, in associazione con Minerva Pictures Group e Evolution People (ai sensi della normativa sul tax credit).

CAST: Pierfrancesco Favino, Livia Rossi, Luca Filippi, Renato Carpentieri, Claudia Gerini, Silvia Cohen, Omero Antonutti, Giuseppe Cederna, Roberto De Francesco.

AL CINEMA: Nelle sale dal 9 gennaio 2020.