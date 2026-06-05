La nostra anteprima di Piccolo Miracolo svela l’inizio delle riprese della nuova commedia sentimentale diretta da Guido Chiesa, che vede per la prima volta protagonisti l’inedita coppia formata da Marco D’Amore e Greta Scarano. Il film si ispira liberamente ispirato a un’apprezzata opera letteraria contemporanea.

La pellicola farà il suo debutto ufficiale esclusivamente nelle sale cinematografiche italiane a partire dal prossimo 25 giugno, distribuita da 01 Distribution, in collaborazione con Rai Cinema.

Piccolo Miracolo: la trama e il cast del film di Guido Chiesa da un soggetto di Edoardo Leo

La sinossi ufficiale segue le vicende di Davide Lancia (interpretato da Marco D’Amore), un ricco quarantenne dai gusti estremamente raffinati che deve la sua fortuna economica al padre, uno dei costruttori edili più potenti e spregiudicati della capitale. Nel tentativo di spronarlo a diventare il degno erede del suo impero finanziario, il genitore gli affida una missione cruciale: demolire una vecchia palazzina malandata per costruire al suo posto un modernissimo complesso residenziale di lusso. L’affare sembra perfetto, ma i piani di Davide si scontrano con la determinazione di Ursula (Greta Scarano), l’ultima inquilina dello stabile che non ha alcuna intenzione di abbandonare il proprio appartamento. Ursula è una donna cieca, fiera e battagliera; il folle e inevitabile scontro frontale tra i due finira per scompaginare la vita cinica di Davide, costringendolo ad aprirsi a un modo completamente nuovo di guardare il mondo circostante.

Il soggetto della pellicola è firmato da Edoardo Leo e Nicoletta Micheli, ed è dichiaratamente ispirato al romanzo “La grazia del demolitore” scritto da Fabio Bartolomei ed edito da Edizioni E/O. La sceneggiatura è stata interamente curata dalla stessa Nicoletta Micheli. Il ricco cast artistico, oltre ai due protagonisti, schiera interpreti del calibro di Laura Adriani, Pierluigi Gigante, Mariangela D’Abbraccio, Francesca Antonelli, con la partecipazione di Giorgio Colangeli e Gian Marco Tognazzi.

Il progetto è una prestigiosa produzione No Name Entertainment e Alea Film in collaborazione con Rai Cinema e Sky, prodotta da Alessandro Usai, Pierpaolo Luciani, Alessandro Squarciotta e dallo stesso Edoardo Leo, con il prezioso contributo del Ministero della Cultura.