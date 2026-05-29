È da oggi disponibile il trailer ufficiale di Physical Italia: da 100 a 1, la prima edizione italiana della competizione fisica senza precedenti prodotta da Endemol Shine Italy e disponibile su Netflix dall’11 settembre, ogni venerdì.

Netflix ha svelato insieme al trailer anche tutte le date di uscita degli episodi di Physical Italia: da 100 a 1: i primi tre episodi saranno disponibili da venerdì 11 settembre, gli episodi 4 e 5 da venerdì 18 settembre, gli episodi 6 e 7 da venerdì 25 settembre e la finale venerdì 2 ottobre.

In questa competizione fisica senza precedenti, 100 concorrenti si sfidano in prove estreme che spingono al limite il corpo e la tenacia. Dai campioni olimpici ai creator, dai rugbisti ai volti dello spettacolo: nell’arena del Lingotto ogni gerarchia viene azzerata. Forza, agilità e sangue freddo sono le uniche armi per sopravvivere. Nella “Sala dei Busti” non contano le medaglie passate, ma quanto fuoco hai dentro. Perché alla fine, solo uno di loro porterà a casa la vittoria.

Tra i 100 figurano anche l’ex rugbista della Nazionale italiana Mirco Bergamasco, la plurimedagliata olimpica Tania Cagnotto, atleta di kickboxing e icona dello spettacolo italiano Elisabetta Canalis, il “signore degli anelli” Jury Chechi, la leggenda del nuoto Federica Pellegrini, l’ex rugbista e volto TV Alvise Rigo e il content creator Luis Sal.

Physical Italia

credits: Rasero/Guberti/GRM

Il lavoro di casting per questa prima edizione è stato imponente: oltre 1.000 persone contattate, 187 provini su Zoom (per un totale di 130 ore) e 137 selezioni finali svolte in presenza. Il concorrente più giovane ha 22 anni, il più esperto ne ha 60. I profili selezionati rappresentano una vasta gamma di discipline: dal triathlon alla lotta, dal football americano allo skeleton, fino all’Hyrox o il Calcio Storico Fiorentino.

La regia è firmata da Alessio Pollacci. La curatrice editoriale del progetto è Roberta Briguglia, capoprogetto Tommaso Marazza. Il team autorale è composto da Lorenzo Campagnari, Valerio Trapasso, Christian Monaco, Federica Riva, Antonio Moreno e Barbara Strambi. La scenografia è di Marco Calzavara mentre la direzione della fotografia è di Ivan Pierri. Luca Pennisi e Giampaolo Toselli sono i produttori esecutivi.

Physical Italia: da 100 a 1 si aggiunge alla line up del franchise, affiancando i recenti annunci di Physical: Asia, Physical 100: Mexico, Physical 100: Sweden e Physical: 100 USA.