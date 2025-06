Phasmophobia | Blumhouse adatterà il gioco al cinema

Il popolare videogame Phasmophobia riceverà il suo adattamento al cinema sotto il marchio di successo Blumhouse Productions.

La marcia di Hollywood nei confronti dell’industria videoludica continua senza sosta, ed a quanto pare la prossima tappa riguarda Phasmophobia, gioco di punta di Kinetic Games pubblicato nel corso del 2020. Secondo Deadline, che per primo ha diffuso la notizia, Jason Blum di Blumhouse e la Atomic Monster di James Wan collaboreranno con Kinetic Games per adattare il film nel prossimo futuro. Al momento non ci sono ulteriori aggiornamenti.

Come noto, il gioco ha superato i 23 milioni di copie vendute a livello globale, diventando un titolo che ha definito un genere nel panorama dei videogiochi horror multi-giocatore. Phasmaphobia è un survival horror investigativo in prima persona. Il giocatore può collaborare da solo o in gruppo per identificare il tipo di fantasma che infesta un luogo specifico.

Per quanto riguarda Blumhouse, nel luglio 2024 pare che abbia commissionato un sondaggio per classificare 100 film horror di spicco degli ultimi 50 anni in sottogeneri, ciò che ne è venuto fuori è che il sottogenere paranormale è uno dei 24 sottogeneri più fiorenti, insieme ad altri esempi come survival, slasher e thriller psicologico.