Peyton Reed conferma l’avvio delle riprese di Ant-Man and The Wasp: Quantumania

Le riprese del cinecomic Ant-Man and the Wasp: Quantumania sono ufficialmente partite, a confermarlo è stato il regista Peyton Reed.

Con Black Widow ancora in sala e Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli ed Eternals ben avviati in vista del tour de force promozionale, il Marvel Cinematic Universe continua a tessere tele narrative aggiuntive, ed ora a quanto pare è giunto anche il turno di Ant-Man and the Wasp: Quantumania, terzo capitolo della trilogia legata ai “membri più piccoli” degli Avengers.

Il regista Peyton Reed ha annunciato in queste ore l’avvio delle riprese del suo film, e nel farlo ha pubblicato via Twitter un’immagine con protagonista il coniglietto “davvero molto brutto” di Cassie Lang. A tal proposito, va ricordato che il ruolo della figlia di Scott Lang (Paul Rudd) è stato ora affidato all’attrice Kathryn Newton.

ANT-MAN AND THE WASP: QUANTUMANIA

PRODUZIONE: Peyton Reed, che ha diretto i primi due film, sarà il regista anche del terzo, con Jeff Loveness alla sceneggiatura e Kevin Feige dei Marvel Studios alla produzione. Le riprese si terranno da giugno nel Regno Unito. CAST: Paul Rudd, Michael Douglas, Evangeline Lilly, Michael Pena, Michelle Pfeiffer, Jonathan Majors, Kathryn Newton. DISTRIBUZIONE: Il film sarà nelle sale americane dal 17 febbraio 2023.