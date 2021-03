Ai prossimi VES Awards (qui le nomination), i premi dati ogni anno dalla Visual Effects Society, il regista premio Oscar Peter Jackson riceverà il VES Award alla carriera.

Peter Jackson, a partire dai suoi primi film fino ad arrivare al successo ottenuto con la saga de Il Signore degli Anelli, ha sempre fatto degli effetti visivi la sua punta di diamante (tanto da fondare la Weta Digital) ed è per questo che la Visual Effects Society ha deciso di conferirgli il VES LIfetime Achievement Award, in particolare per “la sua abilità nello sfruttare questo mestiere per portare in vita le sue visioni uniche e il suo lavoro allo stato dell’arte“.

La cerimonia dei VES Awards 2021 si svolgerà virtualmente la notte tra il 6 e il 7 aprile e sarà condotta dall’attore Patton Oswalt.