I personaggi di Matrix Resurrections negli esclusivi characters poster

Warner Bros ha diffuso in queste ore una vera e propria pioggia di nuovi poster da Matrix Resurrections, il quarto atteso capitolo della storica saga sci-fi creata dalle sorelle Wachowski.

Con alcuni poster destinati ai mercati internazionali, gli account social del film hanno anche diffuso i characters poster dedicati ai protagonisti di Matrix Resurrections. Li trovate tutti nella nostra galleria fotografica in fondo alla pagina. Ricordiamo che l’uscita del film negli Usa è fissato per il 22 dicembre 2021, mentre in Italia per il 1° gennaio 2022.

Il primo film ha compiuto 20 anni nel 2019. La trilogia ha incassato complessivamente 1.6 miliardi di dollari al box-office mondiale, di cui 592 milioni solo negli USA (ritoccati con l’inflazione sarebbero più di 900 milioni di dollari attuali). A produrre la pellicola per la Warner Bros. ancora una volta la Village Roadshow.

MATRIX RESURRECTIONS

PRODUZIONE: Le riprese si sono tenute nel mese di febbraio, con location Chicago. Il film è stato diretto da Lana Wachowski. La regista ha messo mano alla sceneggiatura in compagnia di Aleksander Hemon e David Mitchell. In cabina di produzione Warner Bros. Pictures e Village Roadshow Pictures. CAST: Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss, Yahya Abdul-Mateen II, Neil Patrick Harris, Jessica Henwick, Jonathan Groff, Toby Onwumere, Max Riemelt, Eréndira Ibarra, Daniel Bernhardt, Christina Ricci. DISTRIBUZIONE: Nelle sale Usa dal 22 dicembre 2021.