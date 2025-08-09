Percy Jackson | Al via le riprese della Stagione 3

Con la seconda stagione in arrivo da dicembre, il cast della serie Percy Jackson e gli Dei dell’Olimpo è pronto per tornare sul set.

Attraverso i canali social ufficiali, infatti, l’interprete di Percy Jackson (Walker Scobell) ha posato per una foto dal set dell’annunciata terza stagione. Come noto, la Stagione 3 adatterà “La maledizione del Titano”, il terzo capitolo della famosa saga romanzesca firmata da Rick Riordan (l’articolo nel dettaglio).

I nuovi episodi di Percy Jackson e gli Dei dell’Olimpo approderanno su Disney+ a partire dal 10 dicembre 2025, a tal proposito trovate a questo nostro indirizzo il teaser trailer.

A new era begins – #PercyJackson and the Olympians Season 3 is now in production!



Don’t miss Season 2 December 10 on @DisneyPlus. pic.twitter.com/51mWF2KeJh — Percy Jackson (@PercySeries) August 8, 2025

Percy Jackson e gli Dei dell’Olimpo | Altre informazioni sulla serie

La seconda stagione di Percy Jackson e gli Dei dell’Olimpo è basata su “Il mare dei mostri”, il secondo capitolo della serie di libri best-seller di Rick Riordan, pubblicata da Disney Hyperion ed edita in Italia da Mondadori.

Dopo che la barriera del Campo Mezzosangue viene infranta, Percy Jackson si imbarca in un’epica odissea nel Mare dei Mostri in cerca del suo migliore amico Grover e dell’unica cosa che potrebbe salvare il campo: il Vello d’Oro. Con l’aiuto di Annabeth, Clarisse e del suo nuovo fratellastro, il ciclope Tyson, la sopravvivenza di Percy è di vitale importanza nella lotta per fermare Luke, il Titano Crono e il loro piano imminente di abbattere il Campo Mezzosangue e, a seguire, anche l’Olimpo.

Creata da Rick Riordan e Jonathan E. Steinberg, la seconda stagione di Percy Jackson e gli Dei dell’Olimpo vede nel ruolo di executive producer Steinberg e Dan Shotz insieme a Rick Riordan, Rebecca Riordan, Craig Silverstein, Ellen Goldsmith-Vein di Gotham Group, Bert Salke, Jeremy Bell di Gotham Group, D.J. Goldberg, James Bobin, Jim Rowe, Albert Kim, Jason Ensler e Sarah Watson.

La seconda stagione di Percy Jackson e gli Dei dell’Olimpo è interpretata da Walker Scobell, Leah Sava Jeffries, Aryan Simhadri, Charlie Bushnell, Dior Goodjohn e Daniel Diemer.

La prima stagione di Percy Jackson e gli Dei dell’Olimpo è disponibile su Disney+.