La serie fantasy Percy Jackson e gli Dei dell’Olimpo ha ottenuto il via libera per una terza stagione.

Nonostante fosse già stato anticipato da un comunicato nel mese di marzo, la Disney ci ha tenuto quest’oggi ad offrire un’ulteriore conferma, svelando tra l’altro che l’esordio sulla piattaforma digitale della Stagione 2 avverrà nel mese di dicembre 2025, proprio come confermato dal poster ufficiale.

La terza stagione sarà basata, come già noto, su “La maledizione del Titano”, il terzo capitolo della serie di libri bestseller di Rick Riordan “Percy Jackson e gli Dei dell’Olimpo”, pubblicata da Disney Hyperion ed edita in Italia da Mondadori.

“Al momento del debutto di Percy Jackson e gli Dei dell’Olimpo, è parso chiaro che questa serie avesse conquistato i fan di tutte le età”, ha dichiarato Ayo Davis, president, Disney Branded Television. “Con la seconda stagione che debutterà a dicembre, siamo entusiasti di annunciare che il viaggio di Percy continuerà anche con una terza. Un enorme ringraziamento va al nostro incredibile cast e team creativo, ai nostri partner di 20th Television e ai nostri visionari e talentuosi produttori che continuano a dare vita al mondo di Rick Riordan con tanta profondità e immaginazione”.

“Siamo molto grati di continuare la storia di Percy Jackson su Disney+. Questa terza stagione sarà un territorio nuovo per lo schermo, portando in vita per la prima volta personaggi amati come le Cacciatrici di Artemide e Nico di Angelo”, ha dichiarato Rick Riordan. “È un grande segnale di impegno da parte di Disney ed è esemplificativo dell’entusiasmo con cui il fandom ha accolto la serie. Grazie, semidei di tutto il mondo!”.

Percy Jackson e gli Dei dell’Olimpo | Cosa Sappiamo della Serie

Creata da Rick Riordan e Jonathan E. Steinberg, gli executive producer della seconda stagione di Percy Jackson e gli Dei dell’Olimpo sono Steinberg e Dan Shotz insieme a Rick Riordan, Rebecca Riordan, Craig Silverstein, Ellen Goldsmith-Vein di Gotham Group, Bert Salke, Jeremy Bell e D.J. Goldberg di Gotham Group, James Bobin, Jim Rowe, Albert Kim, Jason Ensler e Sarah Watson.

La seconda stagione di Percy Jackson e gli Dei dell’Olimpo è interpretata da Walker Scobell, Leah Sava Jeffries, Aryan Simhadri, Charlie Bushnell, Dior Goodjohn e Daniel Diemer. La produzione si è conclusa a Vancouver e i fan potranno vederla a dicembre su Disney+.

TRAMA SERIE: Percy Jackson è impegnato in una pericolosa avventura. Fuggendo da mostri e ingannando gli dèi, deve viaggiare attraverso l’America per restituire il fulmine del dio Zeus e impedire una guerra. Dopo aver perso sua madre, Percy trova rifugio al Campo Mezzosangue, un santuario per i figli dei semidei. Una volta scoperto di essere anch’egli un semidio, deve dimostrare il suo valore e affrontare le sue origini fronteggiando le insidie alla ricerca degli avversari nell’oltretomba. Con l’aiuto dei suoi compagni d’avventura, Annabeth e Grover, il viaggio di Percy lo condurrà più vicino alle risposte che cerca: inserirsi in un mondo in cui si sente fuori posto, se rivedrà sua madre e se potrà mai scoprire chi è destinato a essere.

La prima stagione di Percy Jackson e gli Dei dell’Olimpo è disponibile su Disney+.