La saga Percy Jackson diventerà una serie tv per Disney+

"Hey fan di Percy Jackson, nell’ultimo decennio abbiamo lavorato duramente per realizzare sullo schermo un adattamento fedele del mondo di Percy Jackson. Alcuni di voi ci hanno suggerito che sarebbe un’ottima serie per Disney+. Non potremmo essere più d’accordo!

Non possiamo dire molto a riguardo in questa fase, ma siamo elettrizzati all’idea di una serie live-action della migliore qualità, che segua la storia originale della saga di cinque romanzi di Percy Jackson a partire dal primo, Il Ladro di Fulmini, adattato per la prima stagione.

Vi assicuriamo che io e Becky verremo coinvolti personalmente in ogni aspetto della serie. Vi daremo molte altre notizie in futuro, ma per ora abbiamo ancora tantissimo lavoro da fare. Preparatevi, semidei! Sarà un viaggio fantastico ed entusiasmante."