Disney+ ha svelato il nuovo trailer della seconda stagione di Percy Jackson e gli Dei dell’Olimpo, la serie di successo ispirata ai romanzi di Rick Riordan.

Il nuovo trailer preannuncia una nuova, eroica avventura in acque inesplorate. Come oramai noto, la seconda stagione si basa su “Il mare dei mostri”, il secondo capitolo della serie di libri best-seller di Rick Riordan, pubblicata da Disney Hyperion ed edita in Italia da Mondadori. La nuova stagione promette nuovi mostri terrificanti, tanta azione e una posta in gioco più alta che mai, mentre i giovani semidei intraprendono una pericolosa missione per salvare il Campo Mezzosangue e il loro amico Grover.

La seconda stagione di Percy Jackson e gli Dei dell’Olimpo debutterà il 10 dicembre su Disney+ in Italia e su Hulu negli Stati Uniti, con due episodi disponibili al lancio, seguiti da un nuovo episodio ogni mercoledì.

Guardate qui il nuovo trailer di Percy Jackson e gli Dei dell’Olimpo Stagione 2

Qual è la trama della seconda stagione di Percy Jackson e gli Dei dell’Olimpo?

Dopo che la barriera del Campo Mezzosangue viene infranta, Percy Jackson si imbarca in un’epica odissea nel Mare dei Mostri in cerca del suo migliore amico Grover e dell’unica cosa che potrebbe salvare il campo: il Vello d’Oro. Con l’aiuto di Annabeth, Clarisse e del suo nuovo fratellastro, il ciclope Tyson, la sopravvivenza di Percy è di vitale importanza nella lotta per fermare Luke, il Titano Crono e il loro piano imminente di abbattere il Campo Mezzosangue e, a seguire, anche l’Olimpo.

Creata da Rick Riordan e Jonathan E. Steinberg, la seconda stagione di Percy Jackson e gli Dei dell’Olimpo vede nel ruolo di executive producer Steinberg e Dan Shotz insieme a Rick Riordan, Rebecca Riordan, Craig Silverstein, Ellen Goldsmith-Vein di Gotham Group, Bert Salke, Jeremy Bell di Gotham Group, D.J. Goldberg, James Bobin, Jim Rowe, Albert Kim, Jason Ensler e Sarah Watson.

La seconda stagione di Percy Jackson e gli Dei dell’Olimpo è interpretata da Walker Scobell, Leah Sava Jeffries, Aryan Simhadri, Charlie Bushnell, Dior Goodjohn e Daniel Diemer.

La prima stagione di Percy Jackson e gli Dei dell’Olimpo è disponibile su Disney+

