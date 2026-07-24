Il viaggio di Percy Jackson si prepara a toccare uno dei suoi punti di svolta più oscuri e drammatici.

Direttamente dal prestigioso palco della Hall H del San Diego Comic-Con, Disney+ ha annunciato che la terza stagione di Percy Jackson e gli Dei dell’Olimpo farà il suo debutto in streaming il 20 novembre.

Il panel, che ha visto protagonisti Walker Scobell, Aryan Simhadri, Charlie Bushnell e le new entry Tamara Smart (Thalia Grace), Levi Chrisopulos (Nico Di Angelo) e Olive Abercrombie (Bianca Di Angelo), ha regalato ai fan l’anteprima assoluta dei primi minuti del nuovo capitolo. Un esordio col boato che proietta la serie verso la trasposizione di uno dei romanzi più amati della saga letteraria firmata da Rick Riordan.

La profezia dell’Oracolo e la scomparsa di Annabeth: l’adattamento de La Maledizione del Titano

Tratta dal terzo libro del franchise edito in Italia da Mondadori, la nuova stagione alzerà notevolmente la posta in gioco per i giovani semidei. La trama vedrà infatti Percy costretto a fare i conti con l’improvvisa e misteriosa scomparsa di Annabeth (Leah Sava Jeffries), mentre l’incombente Grande Profezia dell’Oracolo di Delfi comincia a fare il suo corso. Secondo la rivelazione, un figlio dei “Tre Pezzi Grossi” (Zeus, Poseidone e Ade) determinerà il trionfo o la totale rovina dell’Olimpo. Tra l’introduzione dei fratelli Di Angelo e la minaccia del Titano Crono sempre più vicina, il trio di protagonisti si avvia verso una corsa contro il tempo che cambierà per sempre l’equilibrio del Campo Mezzosangue.

Creata da Rick Riordan e Jonathan E. Steinberg, la serie è prodotta da 20th Television. Steinberg e Dan Shotz sono executive producer insieme a Rick Riordan, Rebecca Riordan, Craig Silverstein, Ellen Goldsmith-Vein e Bert Salke di Gotham Group, Jeremy Bell di Gotham Group, D.J. Goldberg, James Bobin, Jim Rowe, Albert Kim, Jason Ensler e Sarah Watson.

Tutti gli episodi della seconda stagione di Percy Jackson e gli Dei dell’Olimpo sono ora disponibili in streaming su Disney+

Scheda Tecnica

Titolo originale: Percy Jackson and the Olympians (Stagione 3: La Maledizione del Titano)

Percy Jackson and the Olympians (Stagione 3: La Maledizione del Titano) Showrunner / Sceneggiatura: Dan Shotz, Craig Silverstein (basata sui romanzi di Rick Riordan)

Dan Shotz, Craig Silverstein (basata sui romanzi di Rick Riordan) Cast: Walker Scobell, Leah Sava Jeffries, Aryan Simhadri, Charlie Bushnell, Tamara Smart, Levi Chrisopulos, Olive Abercrombie

Walker Scobell, Leah Sava Jeffries, Aryan Simhadri, Charlie Bushnell, Tamara Smart, Levi Chrisopulos, Olive Abercrombie Produzione: Disney Branded Television, 20th Television

Disney Branded Television, 20th Television Distribuzione / HUB di riferimento: Disney+