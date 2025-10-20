I nuovi episodi della seconda stagione di Percy Jackson e gli Dei dell’Olimpo approderà su Disney+ a partire dal 10 dicembre 2025.

In occasione dell’annuncio della data di lancio dei nuovi episodi, il colosso dell’intrattenimento ha diffuso in rete i sei characters poster dedicati ai protagonisti della stagione 2 che, lo ricordiamo, sarà ispirata a “Il mare dei mostri”, il secondo capitolo della serie di libri best-seller di Rick Riordan, pubblicata da Disney Hyperion ed edita in Italia da Mondadori.

Guardate qui i characters poster di Percy Jackson e gli Dei dell’Olimpo

Percy Jackson e gli Dei dell’Olimpo – Poster Protagonisti (crediti Disney)

Qual è la trama della seconda stagione di Percy Jackson e gli Dei dell’Olimpo?

Dopo che la barriera del Campo Mezzosangue viene infranta, Percy Jackson si imbarca in un’epica odissea nel Mare dei Mostri in cerca del suo migliore amico Grover e dell’unica cosa che potrebbe salvare il campo: il Vello d’Oro. Con l’aiuto di Annabeth, Clarisse e del suo nuovo fratellastro, il ciclope Tyson, la sopravvivenza di Percy è di vitale importanza nella lotta per fermare Luke, il Titano Crono e il loro piano imminente di abbattere il Campo Mezzosangue e, a seguire, anche l’Olimpo.

Creata da Rick Riordan e Jonathan E. Steinberg, la seconda stagione di Percy Jackson e gli Dei dell’Olimpo vede nel ruolo di executive producer Steinberg e Dan Shotz insieme a Rick Riordan, Rebecca Riordan, Craig Silverstein, Ellen Goldsmith-Vein di Gotham Group, Bert Salke, Jeremy Bell di Gotham Group, D.J. Goldberg, James Bobin, Jim Rowe, Albert Kim, Jason Ensler e Sarah Watson.

La seconda stagione di Percy Jackson e gli Dei dell’Olimpo è interpretata da Walker Scobell, Leah Sava Jeffries, Aryan Simhadri, Charlie Bushnell, Dior Goodjohn e Daniel Diemer.

La prima stagione di Percy Jackson e gli Dei dell’Olimpo è disponibile su Disney+

