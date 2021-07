Pepcy and Kim: nuovo segmento del progetto “Tell It Like a Woman”

Iervolino and Lady Bacardi Entertainment annuncia che è stato definito un nuovo segmento del progetto “Tell It Like a Woman”, prodotto da ILBE, dal titolo “Pepcy and Kim”.

Il nuovo cortometraggio è ispirato alla storia vera di Kim Carter, nota per aver fondato l’organizzazione no-profit americana “Time for Change Foundation”, che si propone di dare assistenza a individui e famiglie con un basso reddito e privi di diritti. Dopo aver vissuto in prima persona diverse difficoltà, tra cui l’incarcerazione, Kim Carter ha fatto propria la missione di aiutare donne e bambini, dando loro assistenza per passare dalla condizione di senzatetto all’autosufficienza.

“Pepcy and Kim” sarà scritto da Catherine Hardwicke e diretto da Taraji P. Henson (“Hidden Figures”, “What Men Want”, “Proud Mary”). Interpreti principali saranno il Premio Oscar Jennifer Hudson (“Dreamgirls”, “Sex and the City”) e Paueletta Washington (“Philadelphia”).

Andrea Iervolino, Presidente di ILBE, ha commentato “I talenti di Taraji, Jennifer e Pauletta sono straordinari e in piena mostra nel loro adattamento dell’incredibile storia di Kim Carter. Questo trio va ad arricchire il team di registi e di talenti che si sono riuniti per questo film unico nel suo genere, e la loro veracità nel presentarci un segmento “da non perdere” è semplicemente commovente. Non vediamo l’ora di mostrare questo film al mondo”.

“Tell It Like a Woman”, in precedenza denominato “Women Stories”, è frutto della collaborazione con We Do It Together, production company non-profit che ha come obiettivo la parità di genere. I produttori del film sono Chiara Tilesi, Andrea Iervolino, Monika Bacardi, Lucas Akoskin e Kayo Washio (WOWOW), in qualità di associate producer, mentre Jennifer Ryan e Carol Polakoff saranno gli executive producer.

Il film è composto da 7 segmenti di 15 minuti ciascuno, uniti in un lungometraggio targato Iervolino and Lady Bacardi Entertainment, a cui fanno capo i diritti di distribuzione per l’Italia. I diritti di distribuzione per l’estero sono stati acquisiti da Hadid Design and Entertainment Group LLC

La pellicola si declina interamente in chiave femminile: le singole parti che la compongono sono dirette da registe donne provenienti da diverse parti del mondo, e girate, oltre che in Giappone, in Italia, India e USA. I generi spaziano dal dramma alla commedia, passando per il docudramma e l’animazione. Le interpreti, tutte donne, sono attrici di fama internazionale, tra cui la vincitrice del David di Donatello Margherita Buy, il Premio Oscar Marcia Gay Harden, la candidata al Golden Globe Eva Longoria, Cara Delevingne, Leonor Varela e Jacqueline Fernandez.

I segmenti che compongono la pellicola sono:

“Unspoken” diretto da Maria Sole Tognazzi e interpretato da Margherita Buy;

“Lagonegro” diretto da Lucia Puenzo e interpretato da Eva Longoria

“Elbows deep” diretto da Catherine Hardwicke e interpretato da Cara Delevingne, dal Premio Oscar Marcia Gay Harden e Jasmine Luv

“Sharing a ride” diretto da Leena Yadav e interpretato da Jacqueline Fernandez e Anjali Lama

“A Week Of My Life” diretto da Mipo O e interpretato da Anne Watanabe

“Pepcy & Kim” diretto da Taraji P. Henson e interpretato dal Premio Oscar Jennifer Hudson e Pauletta Washington

“Aria” (animazione) diretto da Lucia Bigheroni e Silvia Carobbio.