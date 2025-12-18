Pecore Sotto Copertura | La commedia ovina con Hugh Jackman

E’ disponibile il trailer di Pecore Sotto Copertura, la bizzarra commedia con protagonista Hugh Jackman ed un gregge di pecore parlanti.

Abbandonato per il momento gli artigli di Wolverine, il divo australiano Hugh Jackman è il protagonista “umano” della commedia “ovina” Pecore Sotto Copertura, il film diretto da Jyle Balda in arrivo nelle sale italiane a partire dal 7 maggio 2026. Al centro della trama un un gruppo di pecore molto speciale, il cui unico obiettivo è trovare indizi sull’omicidio del loro amato pastore. Insomma, una sorta di giallo alla Agatha Christie che incrocia il famoso franchise d’animazione “Shaun, Vita da Pecora“.

Pecore Sotto Copertura | Il Trailer Italiano

Altre informazioni su Pecore Sotto Copertura

La sinossi ufficiale del film recita: In questa nuova e brillante rivisitazione del genere mystery, George (Hugh Jackman) è un pastore che ogni sera legge romanzi gialli alle sue amate pecore, convinto che non possano comprenderlo. Quando però un misterioso incidente sconvolge la tranquillità della fattoria, le pecore decidono di dover diventare loro stesse delle detective. Seguendo gli indizi e indagando sui sospetti umani, dimostrano che anche le pecore possono essere brillanti investigatrici.

Il cast del film, oltre al già citato Hugh Jackman, conta la presenza di Emma Thompson, Nicholas Galitzine, Nicholas Braun e Molly Gordon.