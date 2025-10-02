Con un film “The Immortal Man” in post-produzione, la serie Peaky Blinders sta ottenendo il via libera da Netflix per una nuova serie spin-off.

Secondo le prime informazioni, la nuova serie seguirà una nuova generazione di ragazzotti di potere, e sarà ambientato anni dopo gli eventi della serie originale, nel 1953. La Gran Bretagna nella nuova serie viene dal bombardamento nazista avvenuto nel periodo della Seconda Guerra Mondiale. Da qui una nuova generazione di Peaky Blinders sarà pronta a farsi guerra per la ricostruzione del paese, tra occasioni economiche, pericoli e nuovi sanguinosi scontri.

“Sono entusiasta di annunciare questo nuovo capitolo della storia di Peaky Blinders. Ancora una volta sarà ambientato a Birmingham e racconterà la storia di una città che risorge dalle ceneri del bombardamento di Birmingham. La nuova generazione di Shelby ha preso il volante e sarà un viaggio infernale“, ha dichiarato Knight a THR.

Mona Qureshi di Netflix ha aggiunto in una dichiarazione: “Non potremmo essere più entusiasti di iniziare un nuovo capitolo di Peaky Blinders con i nostri fantastici partner di Kudos, Garrison Drama e BBC. Ci sono pochi narratori moderni che possano eguagliare Steven Knight e saremo con il fiato sospeso al suo ritorno tra le strade di Birmingham e alla prossima generazione della famiglia Shelby. Insieme al nostro pubblico globale, siamo pronti a lasciarci nuovamente affascinare!“

Dettagli sulla trama dello spin-off di Peaky Blinders

Gran Bretagna, 1953. Dopo essere stata pesantemente bombardata durante la Seconda Guerra Mondiale, Birmingham sta costruendo un futuro migliore con cemento e acciaio. In una nuova era di Peaky Blinders di Steven Knight, la corsa per aggiudicarsi il massiccio progetto di ricostruzione di Birmingham si trasforma in una brutale sfida di dimensioni mitiche. Questa è una città di opportunità e pericoli senza precedenti, con la famiglia Shelby proprio nel suo cuore intriso di sangue.

Steven Knight, creatore dello show originale, sta scrivendo la serie che proporrà due stagioni da sei episodi. Cillian Murphy, protagonista nei panni di Thomas Shelby, metterà la sua firma come produttore. Netflix si occuperà di finanziare il progetto. La serie sequel sarà girata ai Digbeth Loc. Studios di Birmingham e sarà prodotta da Kudos di Banijay UK e da Garrison Drama. I produttori esecutivi della nuova serie Netflix e BBC sono Murphy, Karen Wilson, Martin Haines, Jamie Glazebrook, Jo McClellan, Qureshi e Toby Bentley.