Peaky Blinders | Empire dedica la cover a Tommy Shelby

Empire Magazine ha svelato la copertina del prossimo numero dedicata al film Peaky Blinders: The Immortal Man.

Il premio Oscar Cillian Murphy è pronto per tornare a vestire i panni del criminale Tommy Shelby nel film “The Immortal Man” che farà da sequel alla leggendaria serie tv creata da Steven Knight “Peaky Blinders“. Nell’attesa dell’uscita nelle sale del film (20 marzo 2026), Empire ha pensato bene di celebrare l’uscita con due splendide copertine per il suo prossimo numero.

Peaky Blinders: The Immortal Man | Le cover di Empire

Peaky Blinders: The Immortal Man – Credits Empire Magazine

Cosa sappiamo del film Peaky Blinders: The Immortal Man

Il film nasce da un’idea di Steven Knight, il creatore della serie tv omonima, per dare una conclusione epica ad uno degli show televisivi più seguiti e premiati della storia hollywoodiana. La serie tv Peaky Blinders si è chiusa con la sesta stagione, andata in onda dal 27 febbraio 2024

Peaky Blinders: The Immortal Man è stato ufficializzato da Netflix all’inizio del mese di giugno. La trama del film è al momento tenuta al segreto, ma il creatore della serie tv “Steven Knight” ha riferito che la collocazione temporale riguarderà la Seconda Guerra Mondiale, e che il film sarà una sorta di continuazione della serie tv.

Steven Knight, da creatore della serie, ha firmato la sceneggiatura, mentre Tom Harper (regista della prima stagione) dirigerà. Il premio Oscar Cillian Murphy, prossimo a far parte della nuova trilogia “28 Anni Dopo”, tornerà a vestire nel film i panni del gangster Thomas Shelby. Al cast storico della serie tv si sono aggiunti al momento Rebecca Ferguson, Barry Keoghan, Tim Roth, Stephen Graham. Nel cast figurano anche Sophie Rundle, Ned Dennehy, Packy Lee, Ian Peck e Jay Lycurgo.