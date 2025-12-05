Netflix ha svelato poster e data d’uscita di Peaky Blinders: The Immortal Man, il film che prosegue le avventure del celebre criminale Tommy Shelby.

La pellicola, le cui riprese sono terminate nel dicembre dello scorso anno, sarà rilasciata da Netflix in Italia dal 20 marzo 2026, mentre negli USA il colosso dello streaming distribuirà il film dal 6 marzo anche in alcune sale selezionate. Con la data d’uscita, Netflix ha svelato anche il primo iconico poster.

Guardate il poster di Peaky Blinders: The Immortal Man

Il leggendario gangster Tommy Shelby torna in Peaky Blinders: The Immortal Man. Dal 20 marzo 2026, solo su Netflix. pic.twitter.com/or2W4AZFvt — Netflix Italia (@NetflixIT) December 5, 2025

Cosa sappiamo del film Peaky Blinders: The Immortal Man

Il film nasce da un’idea di Steven Knight, il creatore della serie tv omonima, per dare una conclusione epica ad uno degli show televisivi più seguiti e premiati della storia hollywoodiana. La serie tv Peaky Blinders si è chiusa con la sesta stagione, andata in onda dal 27 febbraio 2024

Peaky Blinders: The Immortal Man è stato ufficializzato da Netflix all’inizio del mese di giugno. La trama del film è al momento tenuta al segreto, ma il creatore della serie tv “Steven Knight” ha riferito che la collocazione temporale riguarderà la Seconda Guerra Mondiale, e che il film sarà una sorta di continuazione della serie tv.

Steven Knight, da creatore della serie, ha firmato la sceneggiatura, mentre Tom Harper (regista della prima stagione) dirigerà. Il premio Oscar Cillian Murphy, prossimo a far parte della nuova trilogia “28 Anni Dopo”, tornerà a vestire nel film i panni del gangster Thomas Shelby. Al cast storico della serie tv si sono aggiunti al momento Rebecca Ferguson, Barry Keoghan, Tim Roth, Stephen Graham. Nel cast figurano anche Sophie Rundle, Ned Dennehy, Packy Lee, Ian Peck e Jay Lycurgo.