Peacemaker | Max svela il teaser trailer della stagione 2

Dopo il breve assaggio diffuso nei giorni scorsi, il teaser trailer della Stagione 2 di Peacemaker è finalmente online.

Il lancio dei nuovi episodi della fortunata serie tv Peacemaker è ancora abbastanza lontano (21 agosto 2025), ma intanto i fan DC possono iniziare a farsi un’idea di quello che James Gunn e company stanno portando su Max. Nel video, infatti, è possibile apprezzare ovviamente il ritorno di John Cena nei panni del supereroe che presta il nome alla serie, ma anche la presenza di alcuni personaggi chiave del nuovo DCU, a tal proposito possiamo distinguere Rick Flag Sr. (Frank Grillo), Hawkgirl (Isabela Merced) e Guy Gardner/Green Lantern (Nathan Fillion), tutti già confermati nel film Superman.

Peacemaker | Il Teaser Trailer della Stagione 2

Achieving peace is a team effort.



Season ✌️ of #Peacemaker is streaming August 21 on Max. pic.twitter.com/donho5tKfJ — Max (@StreamOnMax) May 9, 2025

Peacemaker | Cosa Sappiamo della Serie

In arrivo su Max dal prossimo mese di agosto, la seconda stagione di Peacemaker continuerà a raccontare le bizzarre disavventure di Christopher Smith (John Cena), personaggio DC introdotto nel film di James Gunn “The Suicide Squid”.

John Cena, chiaramente, torna ad interpretare il protagonista della serie, con lui torneranno anche Danielle Brooks, Freddie Stroma, Jennifer Holland e Steve Agee rispettivamente nei ruoli di Leota Adebayo, Adrian Chase/Vigilante, Emilia Harcourt e John Economos. La seconda stagione di Peacemaker, tra l’altro, introdurrà anche Frank Grillo come Rick Flag Sr., ed altri protagonisti del nuovo DCU.

Il cast della seconda stagione include anche Robert Patrick, Sol Rodríguez, Tim Meadows, Nhut Le, David Denman, Anissa Matlock, Taylor St. Clair, Dorian Kingi e Brandon Stanley. James Gunn è showrunner e regista della serie, mentre Greg Mottola, Peter Sollett e Alethea Jones dirigono anche alcuni episodi.

Basato sui personaggi della DC, Peacemaker è prodotto dalla Troll Court Entertainment di Gunn e dalla The Safran Company in associazione con la Warner Bros. Television. La messa in onda dei nuovi episodi (otto in totale) è stata fissata per il 21 agosto 2025 su Max.