Peacemaker | Dal Comic-Con il trailer della stagione 2

In occasione del Comic-Con di San Diego è stato svelato il trailer ufficiale della stagione 2 di Peacemaker.

Accompagnato da “Road to Nowhere” del compianto Ozzy Osbourne, il trailer offre una serie di sequenze inedite, tra combattimenti, dimensioni parallele e lo scontro annunciato tra Peacemaker (John Cena) e Rick Flag Sr (Frank Grillo), con quest’ultimo intento a vendicare l’uccisione del figlio avvenuta in una delle sequenze finali del film The Suicide Squad.

“La gente si sta rendendo conto che la seconda stagione di Peacemaker si basa su due dimensioni, e questo è il vero cuore della serie. Ma non è che una di queste sia quella del vecchio DCEU e l’altra quella del DCU“, ha detto James Gunn di recente . “Questo viene affrontato in modo diverso, molto diretto, in una stagione in cui quasi tutto nella prima stagione è canonico e alcune cose non lo sono.”

Peacemaker | Altre informazioni sulla serie

In arrivo su Max dal prossimo mese di agosto, la seconda stagione di Peacemaker continuerà a raccontare le bizzarre disavventure di Christopher Smith (John Cena), personaggio DC introdotto nel film di James Gunn “The Suicide Squid”.

John Cena, chiaramente, torna ad interpretare il protagonista della serie, con lui torneranno anche Danielle Brooks, Freddie Stroma, Jennifer Holland e Steve Agee rispettivamente nei ruoli di Leota Adebayo, Adrian Chase/Vigilante, Emilia Harcourt e John Economos. La seconda stagione di Peacemaker, tra l’altro, introdurrà anche Frank Grillo come Rick Flag Sr., ed altri protagonisti del nuovo DCU.

Il cast della seconda stagione include anche Robert Patrick, Sol Rodríguez, Tim Meadows, Nhut Le, David Denman, Anissa Matlock, Taylor St. Clair, Dorian Kingi e Brandon Stanley. James Gunn è showrunner e regista della serie, mentre Greg Mottola, Peter Sollett e Alethea Jones dirigono anche alcuni episodi.

Basato sui personaggi della DC, Peacemaker è prodotto dalla Troll Court Entertainment di Gunn e dalla The Safran Company in associazione con la Warner Bros. Television. La messa in onda dei nuovi episodi (otto in totale) è stata fissata per il 21 agosto 2025 su Max.