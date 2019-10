Presentato nei giorni scorsi durante la Festa del Cinema di Roma, il docu-film Pavarotti approderà nelle sale italiane grazie al circuito UCI Cinemas.

L'appuntamento col docu-film diretto da Ron Howard (qui la nostra recensione) è atteso per i giorni 28-29-30 ottobre, attraverso il marchio di Nexo Digital.

Per maggiori informazioni sull'evento, date una lettura al comunicato ufficiale appena diramato da UCI Cinemas.

Pavarotti (UCI Cinemas)

Milano, 24 ottobre 2019 – Dal 28 al 30 ottobre nelle multisale del Circuito UCI arriva Pavarotti di Ron Howard. Il documentario prodotto da Polygram Entertainment, Imagine Entertainment e White Horse Pictures con Diamond Docs e in collaborazione con TIMVISION e WILDSIDE e distribuito da Nexo Digital, racconta la storia, la voce, i segreti e la leggenda del tenore Luciano Pavarotti e del suo incredibile percorso, da figlio di un fornaio a superstar internazionale capace di trasformare per sempre il mondo dell’opera. Firmato dal regista Premio Oscar® Ron Howard, Pavarotti è realizzato con filmati mai visti prima e immagini delle performance più iconiche del tenore che offrono un ritratto intimo ed emozionante dell’artista e dell’uomo, il più amato cantante d’opera di tutti i tempi con oltre 100 milioni di dischi venduti nel corso della sua carriera.

Ron Howard ha scelto un approccio intimo per raccontare la storia di Pavarotti: si è spinto oltre l’iconica figura pubblica per rivelare l’uomo. Grazie alla partnership con Decca Records e all’accesso esclusivo agli archivi di famiglia e al vasto materiale musicale ripreso dal vivo, il documentario evento fa emergere la storia personale dell’artista: dalle sue umili origini nel Nord Italia fino allo status di superstar mondiale. Attraverso le immagini e alla musica di Pavarotti, gli spettatori viaggeranno in tutto il mondo in compagnia del tenore. Lo conosceranno come marito e padre, filantropo instancabile e soprattutto artista sensibile, che ha avuto una relazione complessa con il suo talento e con un successo senza precedenti.

Le multisale che proietteranno Pavarotti il 28 ottobre alle 20:30 e il 29 e 30 ottobre alle 18:00 e alle 20:30 sono: UCI Bicocca, UCI Luxe Campi Bisenzio, UCI Fiumara (GE), UCI Moncalieri (TO), UCI Orio, UCI Parco Leonardo (RM), UCI Pioltello (MI), UCI Porta di Roma.

Quelle che lo proietteranno il 28 e 29 ottobre alle 20:30 e il 30 ottobre alle 18:00 e alle 20:30 sono: UCI Casoria (NA), UCI Montano Lucino (CO), UCI Firenze, UCI Lissone (MB), UCI Cinepolis Marcianise, UCI Luxe Marcon (VE), UCI Messina, UCI Mestre, UCI Molfetta (BA), UCI Reggio Emilia, UCI RomaEst, UCI Romagna Savignano sul Rubicone, UCI Torino Lingotto e UCI Verona.

UCI Ancona, UCI Arezzo, UCI MilanoFiori, UCI Showville Bari, UCI Meridiana Casalecchio di Reno (BO), UCI Cagliari, UCI Certosa (MI), UCI Curno (BG), UCI Ferrara, UCI Fiume Veneto (PN), UCI Seven Gioia del Colle (BA), UCI RedCarpet Matera, UCI Palariviera, UCI Perugia, UCI Piacenza, UCI Porto Sant’Elpidio (AN), UCI Sinalunga proietteranno il contenuto il 29 e 30 ottobre alle 20:30.

UCI Alessandria, UCI Bolzano, UCI Catania, UCI Palermo, UCI Senigallia (AN), UCI Villesse (GO), UCI Jesi (AN), UCI Pesaro, UCI Fano (PU), Multisala Gloria by UCI Cinemas lo proietteranno il 29 ottobre alle 20:30.

Il costo del biglietto è di 12 euro per l’intero e 10 euro per il ridotto. È possibile acquistare i biglietti presso le casse delle multisale aderenti, tramite App gratuita di UCI Cinemas per dispositivi Apple e Android e sul sito www.ucicinemas.it. I biglietti paper-less acquistati tramite App e i biglietti elettronici acquistati tramite sito danno la possibilità di evitare la fila alle casse con –FILA+FILM. Il pubblico può comunque acquistare i biglietti anche tramite il call center (892.960) e le biglietterie automatiche self-service presenti sul posto. Per maggiori informazioni visitare il sito www.ucicinemas.it o la pagina ufficiale di Facebook di UCI Cinemas all’indirizzo: www.facebook.com/ucicinemasitalia. In alternativa contattare il call center al numero 892.960.