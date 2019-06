Con la Fase 4 ancora avvolta nel mistero, c’è chi sembra spingere per avere Ant-Man 3 tra i film che la comporranno.

In questi giorni Paul Rudd (l’attore che veste i panni di Scott Lang nell’MCU) ha parlato con la stampa del futuro del franchise, chiedendo a gran voce l’apertura di una campagna da parte dei fan. Ant-Man 3 non è stato ancora annunciato dai Marvel Studios, e Rudd ha ammesso che al momento non ci sono aggiornamenti in merito.

Le parole dell’attore, a tal proposito, sono state chiare: Non ci sono novità, ma aprire una campagna virale in rete potrebbe aiutare a convincere i Marvel Studios.

I due primi capitoli (Ant-Man e Ant-Man and the Wasp) si sono rivelati discreti successi al Box Office, ottenendo tra l’altro anche buone recensioni, proprio per questo l’inserimento nel programa futuro del Marvel Cinematic Universe di un terzo capitolo non sarebbe una cattiva idea.