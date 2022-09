Approdato da pochissimo nelle librerie, il romanzo Fairy Tale di Stephen King si sta già avviando verso l’operazione Hollywood.

SuperHeroHype ha riferito questa mattina che Paul Greengrass ha acquistato i diritti del romanzo, e che già è a lavoro sulla sceneggiatura. Il celebre regista è noto per aver diretto film di grande successo quali Captain Phillips, Green Zone e tre capitoli della saga Jason Bourne. La candidatura agli Oscar come Miglior Regista è arrivata con United 93.

La nota della fonte ha aggiunto che l’acquisto dei diritti di Fairy Tale è avvenuto per 1$, prezzo modico che lo scrittore solitamente riserva ai registi emergenti, operazione tra l’altro nota ad Hollywood come “Dollar Baby“. E’ evidente che Greengrass non è un regista emergente, e che il suo buon nome abbia potuto spingere King a non cambiare tariffa.

Il romanzo Fairy Tale vede come protagonista Charlie Reade, uno studente delle superiori di 17 anni che inizia a fare lavoretti per il suo solitario e anziano vicino di casa, il signor Bowditch. Quando Bowditch muore, lascia a Charlie un messaggio registrato rivelando che il capannone sulla sua proprietà contiene un portale per un altro mondo. All’interno di quel mondo, infuria una battaglia tra il bene e il male, e Charlie si ritrova intrappolato proprio nel mezzo.