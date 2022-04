Paul Feig aggiorna sullo sviluppo del suo monster movie Dark Army

L’universo cinematografico legato ai Mostri Universal potrebbe presto perdere Dark Army, il film affidato dallo studios a Paul Feig.

A distanza di quasi due anni dal suo annuncio, il monster movie Dark Army non ha fino ad oggi offerto aggiornamenti importanti, ed è per questo che il regista/produttore Paul Feig ha scelto di rompere il silenzio e dire la sua sulla mancanza di avanzamento dei lavori. Intervistato da Collider, infatti, ha riferito:

“Mi fa impazzire il fatto che non siamo ancora riusciti a farlo. Il problema con questo film è che chi ha letto la sceneggiatura ha pensato che fosse troppo costoso. Non l’ho mai vista così, ma questo è quello che mi viene detto. Io ci sto ancora lavorando, e cerco di guardarlo con ottimismo, ma è difficile. Ho una serie di progetti che sembrerebbero far gola a chiunque e invece non partono. Ma forse capita a qualsiasi produttore.“

Le parole di Feig sono chiare, il progetto Dark Army potrebbe di fatto non partire mai a causa dei limiti di budget imposti dalla Universal, che in altre parole il regista avrebbe -intenzionalmente o meno – scelto di sforare. Detto questo, la dichiarazione potrebbe non precludere la realizzazione in futuro del film. Ricordiamo, a tal proposito, che il precedente sforzo di realizzare un franchise condiviso noto come Dark Universe è fallito a causa dell’enorme budget affidato a La Mummia, film bocciato clamorosamente al botteghino. Non resta quindi che attendere nuovi aggiornamenti in merito.