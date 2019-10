L'attore Paul Dano è stato scelto dalla Warner Bros per dar vita al celebre villain L'Enigmista nel The Batman di Matt Reeves.

Dopo aver perso Jonah Hill, il regista Matt Reeves ha ottenuto un volto nuovo per uno dei suoi villain in The Batman. Questa sera il The Hollywood Reporter ha confermato che Paul Dano ha ottenuto la parte di Edward Nygma, personaggio DC noto anche come L'Enigmista.

Nel film L'Enigmista sarà solo uno dei tanti villain dell'universo DC contro cui il Batman di Robert Pattinson dovrà scontrare. Non resta quindi che capire quali saranno i volti degli altri villain non ancora annunciati.

The Batman

Le riprese partiranno dal Regno Unito nel gennaio del 2020.

The Batman sarà scritto e diretto da Matt Reeves. Lo scrittore Mattson Tomlin ha co-scritto la sceneggiatura. Dylan Clark e Matt Reeves hanno prodotto il film, con Michael E. Uslan come produttore esecutivo.

Il ruolo del Crociato di Gotham è stato affidato a Robert Pattinson. Nel cast Zoe Kravitz, Jeffrey Wright, Paul Dano.

Il film arriverà nelle sale dal 25 giugno 2021.