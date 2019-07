Durante il San Diego Comic-Con si conosceranno molti dettagli relativi alla prossima serie tv Star Trek: Picard, ma nell'attesa è Patrick Stewart a fare un regalo ai fan.

Attraverso un tweet l'attore protagonista dello show ha svelato quello che sarà il look del suo Jean-Luc Picard. L'iconico personaggio nel poster mostrato posa in un campo di grano, in compagnia del suo cane fidato.

L’episodio pilota di Star Trek: Picard sarà diretto da Hanelle Culpepper. Lo show, sviluppato da CBS, sarà composto da 10 episodi, divisi in 5 blocchi. Lo showrunner sarà Michael Chabon.

Nel cast Patrick Stewart, Santiago Cabrera, Michelle Hurd, Evan Evagora.

Star Trek: Picard sarà ambientato successivamente agli accadimenti narrati in Star Trek: La Nemesi, periodo questo influenzato da un evento catastrofico: la distruzione di Romulus, il pianeta natale dei Romulani, causato dall’esplosione di una supernova. Lo stesso cataclisma cosmico è narrato, lo ricordiamo, nel film di JJ Abrams del 2009 intitolato Star Trek: Il futuro ha inizio.

Negli Stati Uniti lo show sarà trasmesso da CBS All Access, per il resto del mondo sarà invece Amazon Prime Video a distribuirlo.