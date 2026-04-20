Il mondo di Hollywood è in lutto per la scomparsa improvvisa di Patrick Muldoon, attore e produttore cinematografico colto da un infarto nella mattinata del 19 aprile. Aveva 57 anni.

La notizia, confermata da Deadline, ha scosso profondamente i fan e i colleghi che per decenni ne hanno apprezzato il carisma e la versatilità, dai successi televisivi cult fino ai grandi blockbuster di fantascienza.

Nato a San Pedro e laureatosi alla USC, dove si distinse anche come giocatore di football nei Trojans, Muldoon ha iniziato la sua scalata verso il successo nei primi anni ’90. Dopo il debutto in serie come Who’s the Boss? e Bayside School, la sua popolarità esplose grazie al ruolo di Austin Reed nella soap opera Days of Our Lives. Tuttavia, è stata la sua interpretazione del villain Richard Hart in Melrose Place e quella di Zander Barcalow nel cult di Paul Verhoeven Starship Troopers (1997) a consacrarlo definitivamente nell’immaginario collettivo della cultura pop.

Patrick Muldoon: una carriera tra recitazione, produzione e musica

Oltre alla carriera davanti alla macchina da presa, Muldoon si era affermato negli ultimi anni come un prolifico produttore esecutivo. Tra i suoi numerosi crediti figurano pellicole di rilievo come Marlowe, The Card Counter e l’attesissimo Kockroach, film attualmente in fase di riprese con un cast stellare composto da Chris Hemsworth, Taron Egerton e Zazie Beetz. Amante della musica e frontman della band The Sleeping Masses, Muldoon era noto per il suo spirito “rock ‘n’ roll” e per una generosità d’animo che lo rendeva una figura centrale nella vita sociale di Hollywood.

L’attore, soprannominato affettuosamente “Bobo” dai suoi cari, lascia la compagna Miriam Rothbart e la famiglia, inclusa la sorella Shana e il cognato Ahmet Zappa. La sua ultima interpretazione vedrà la luce postuma nel thriller criminale Dirty Hands, previsto in uscita entro la fine del 2026. La sua scomparsa rappresenta la perdita di un artista capace di passare con naturalezza dal dramma televisivo alla produzione di cinema d’autore, lasciando un vuoto incolmabile nel settore.