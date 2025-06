Paternal Leave | Luca Marinelli al Giffoni Film Festival

L’edizione 2025 del Giffoni Film Festival prende forma, e tra gli eventi di quest’anno anche la proiezione di Paternal Leave.

Tra gli eventi speciali della nuova edizione della famosa kermesse cinematografica, spicca in questi giorni quella legata al film Paternal Leave, accompagnata da proiezione in Sala Truffaut alla presenza della regista Alissa Jung ed il protagonista Luca Marinelli (tra l’altro moglie e marito nella vita privata), il prossimo 24 luglio.

Il film si inserisce perfettamente nel solco del tema scelto per questa edizione di Giffoni, Becoming Humans (Diventare Umani), per esplorare cosa significhi veramente essere umani oggi e come possiamo diventare più consapevoli del nostro ruolo e delle nostre responsabilità, attraverso una costante tensione al cambiamento da affrontare con consapevolezza e senza paure. Perché un padre rifiuta una figlia? La domanda, che non si era posto da ventenne, rubricando l’amica incinta come “errore giovanile”, Paolo (il protagonista interpretato da Marinelli) deve tornare a farsela quando la quindicenne Leo (la bravissima Juli Grabenhenrich) arriva dalla Germania nell’inverno romagnolo per chiedergli conto della sua sparizione.

In attesa della presentazione alla stampa, che avverrà giovedì 26 giugno 2025, dove verranno offerti nuovi dettagli su eventi speciali ed ospiti d’onore, vi ricordiamo che l’edizione di Giffoni Film Festival numero 55 è attesa dal 17 al 26 luglio.

Paternal Leave | Note sul Film

Paternal Leave è stato scritto e diretto da Alissa Jung. Il cast, oltre a Luca Marinelli e Juli Grabenhenrich, conta la presenza di Arturo Gabbriellini, Gaia Rinaldi e Joy Falletti Cardillo. Il film ha esordito nelle sale lo scorso 15 maggio 2025.

Trama Ufficiale: Sola, arrabbiata e in cerca di risposte, una ragazza tedesca decide di intraprendere un viaggio nella riviera romagnola per incontrare il padre biologico che non ha mai conosciuto. Il loro primo incontro è un turbinio di emozioni, carico di domande irrisolte, desiderio di appartenenza e tensioni accumulate nel tempo.