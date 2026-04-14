Ogni anno, milioni di persone intraprendono viaggi on the road, ma per migliaia di esse il tragitto non prevede un ritorno. Parte da questa inquietante premessa statistica il trailer ufficiale di Passenger, il nuovo thriller soprannaturale diretto dal maestro dell’orrore norvegese André Øvredal.

Dopo aver terrorizzato il pubblico con Autopsy e Demeter – Il risveglio di Dracula, il regista torna con una storia claustrofobica ambientata negli spazi aperti delle highway americane, distribuita in Italia da Eagle Pictures.

La trama segue una giovane coppia, interpretata da Jacob Scipio (Bad Boys: Ride or Die) e Lou Llobell (Foundation), che durante un’avventura in camper assiste a un incidente stradale mortale. Convinti di essersi lasciati l’orrore alle spalle riprendendo la marcia, i due scoprono presto che qualcosa di invisibile e demoniaco è riuscito a salire a bordo. Una presenza inesorabile che si annida nell’ombra del veicolo e che trasformerà la loro vacanza in una discesa senza fine verso l’abisso.

Passenger: un cast d’eccellenza per l’incubo di Øvredal

Scritto da Zachary Donohue e T.W. Burgess, il film vanta la partecipazione del Premio Oscar Melissa Leo, che aggiunge caratura drammatica a un cast già solido. Come rivelato durante le recenti presentazioni del film, Øvredal punta a costruire una tensione costante basata sul senso di minaccia inarrestabile, dove l’abitacolo del veicolo diventa una trappola mortale impossibile da abbandonare. Il trailer italiano, appena diffuso da Paramount e Eagle Pictures, mostra sequenze ad alta tensione che confermano lo stile visivo crudo e privo di compromessi del regista.

Passenger si inserisce in una stagione ricca di horror di qualità. Se vi siete persi le ultime novità dal fronte del terrore, recuperate il nostro approfondimento sul trailer di Insidious: Fuori dall’Altrove, un altro dei titoli più attesi di questo 2026. L’appuntamento con l’incubo on the road di André Øvredal è fissato per il prossimo 21 maggio.