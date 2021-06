Sono partite le riprese di Transformers: Rise of the Beasts, nuovo capitolo della saga

Nella totale sorpresa, quest’oggi sono ufficialmente partite le riprese di Transformers: Rise of the Beasts, il nuovo capitolo della celebre saga live-action legata ai mitici robottoni della Hasbro.

L’annuncio è arrivato in occasione di una conferenza stampa, durante la quale è stato svelato il titolo del film, per l’appunto Transformers: Rise of the Beasts, il logo-titolo che accompagnerà l’intera produzione, ma anche la data di uscita americana (24 giugno 2022). In aggiunta, dalle pagine ufficiali italiane della saga è stato rivelato che in Italia il film sarà presentato come Transformers: Il Risveglio. Trovate in fondo alla pagina i due post-social che mostrano i logo-titoli (italiano e originale).

Il film, che sarà diretto da Steven Caple Jr, e tra l’altro sceneggiato da Darnell Metayer e Josh Peters sulla base di una sceneggiatura di Joby Harold, è solo uno dei tanti progetti legati al mondo dei Transformers riavviato dalla Paramount Pictures. A tal proposito, va ricordato che il regista Angel Manuel Soto è stato ingaggiato per un secondo live-action, mentre in fase di sviluppo c’è anche un film animato con Josh Cooley (Toy Story 4) impegnato nella regia.

TRANSFORMERS: RISE OF THE BEASTS

PRODUZIONE: Il film sarà diretto da Steven Caple Jr, già regista di Creed II. Per quanto riguarda la sceneggiatura, spazio per Darnell Metayer e Josh Peters, i quali hanno lavorato sulla base di una sceneggiatura di Joby Harold. In cabina di produzione il solito Lorenzo di Bonaventura. CAST: Anthony Ramos, Dominique Fishback. DISTRIBUZIONE: Nelle sale Usa dal 24 giugno 2022. In Italia nel corso del 2022.

The battle on Earth is no longer just between Autobots and Decepticons… Maximals, Predacons, and Terrorcons join Transformers: Rise of the Beasts, in theatres June 24, 2022. pic.twitter.com/VtS4CjSxLy — Transformers (@transformers) June 22, 2021